我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市2026城鎮韌性（防空）演習將於8月7日舉行。高市警鼓山分局將對當日實施之30分鐘疏散避難及人車管制作全面整備。(圖／高市警局鼓山分局提供)

為提升全民防空警覺與國防意識，高雄市2026城鎮韌性（防空）演習將於8月7日（星期五）10時至10時30分舉行。高市警局鼓山分局於21日上午10時召開演習協調會，針對當日實施之30分鐘疏散避難及人車管制作全面整備。另外，當日上午9時55分至10時45分高雄輕軌列車將暫停行駛，乘客須配合司機員引導下車就近疏散。鼓山分局也提醒民眾，演習視同作戰，請市民朋友提早準備並全力配合，切勿於演習期間在室外觀望徘徊。若經規勸仍未配合實施疏散與避難者，警方將依《民防法》第21條及第25條規定，處以新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。這次演習期間將嚴格實施交通管制，請民眾及駕駛人務必聽從警察與民防人員引導，前往指定之防空處所避難；各家庭、商店、工作場所、機關及學校等處，均應緊閉門窗、關閉音響、水電、瓦斯及熄滅煙火。此外，當日上午9時55分至10時45分高雄輕軌列車將暫停行駛，乘客須配合司機員引導下車就近疏散；轄內各防空疏散避難設施所有人或管理人，應於演習期間主動開啟地下室車道鐵捲門、柵欄及其他出入口，以利周邊民眾及輕軌乘客迅速實施避難。