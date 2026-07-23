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爭鮮「鮭魚卵軍艦抱枕」爆紅！小孩寵物都玩瘋：會拔上癮

▲点爭鮮MAGiC TOUCH多年後復刻壽司枕，還是「鮭魚卵軍艦抱枕」最對粉絲的味。（圖／爭鮮sushiexpress.com.tw)

2019年復刻回歸！爭鮮「鮭魚卵軍艦抱枕」瘋搶急開預購

▲爭鮮「鮭魚卵軍艦抱枕」爆紅，粉絲敲碗成功讓官方加開預購。（圖／爭鮮sushiexpress.com.tw)

「鮭魚卵軍艦抱枕」預購資訊

壽司郎：外遇兔壓克力夾開搶！3款盲袋滿額贈

最近又一堆人衝爭鮮迴轉壽司，原來是MAGiC TOUCH点爭鮮悄悄回歸「鮭魚卵軍艦抱枕」，在社群平台Threads爆紅，可以一顆顆抓起來的鮭魚卵莫名療癒，有家長推薦小孩、寵物都玩瘋了，靠魔鬼氈黏住的27顆鮭魚卵會拔上癮，掀起粉絲瘋搶，逼得官方宣布加開預購了，本文幫大家整理預購價格、獲得方式一次看。不是壽司，点爭鮮MAGiC TOUCH「鮭魚卵軍艦抱枕」商品突然爆紅瘋搶，原來是7月初悄悄開跑的「好人有好抱」活動，限量復刻回歸經典壽司抱枕，不只鮭魚卵，還把黃瓜細卷、鮪魚細卷都變成抱枕。爭鮮粉絲拿到「鮭魚卵軍艦抱枕」才驚為天人，「上面的鮭魚卵還可以拔起來 我必須擁有他」，還拍影片示範飯的部分是魔鬼氈設計，上頭的鮭魚卵可以一顆顆抓起來又黏回去，還認真數出一共有27顆簡直會拔上癮。尤其有家長推薦，可以給嫩嬰訓練抓握力，「寶寶一看到新玩具馬上衝過來」，更讓許多家長趨之若鶩，紛紛衝到門市搶購。事實上，爭鮮迴轉壽司早在2019年就推出過這系列商品，當時把人氣壽司Q海老、嫩鮭魚都巨大化，看起來美味的綿軟枕頭越抱越可愛，掀起一波話題。如今，爭鮮復刻回歸再推出新款，比之前更受歡迎。（原價450元）。由於鮭魚卵抱枕反應太熱烈，有很多店家都已經賣完搶不到了。但官方聽到大家敲碗的心聲，表示，「目前已經完售，品牌緊急追加生產中！」竟然回應粉絲的熱情支持要開預購了。時間：7月22日（三）起，全台門市正式開放預購。數量：每人單筆限購2顆（每間數量有限，售完為止），預計9月底到貨。台灣壽司郎表示，聯名日本插畫家《studio UG》西村優志，知名LINE貼圖情勒高手「外遇兔」、小鼠、開心熊貓變成可愛夾子好實用，暑假最後倒數開搶別錯過，聯名活動只到7月26日。◾️；滿1600元可獲得2個。最多2個，（共3款，全台數量共60,000個）贈完為止。