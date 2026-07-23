我是廣告 請繼續往下閱讀

特斯拉平衡車在二手市場喊出驚人高價

特斯拉周邊與新奇商品通常都能高價轉售嗎？

電動車龍頭特斯拉（Tesla）近日推出首款雙輪產品「兒童平衡車」（Balance Bike for Kids），這款車型原價225美元（約新台幣7266元），掀起民眾搶購。沒想到，沒有任何科技配備，只能靠雙腳前進的小車車，在二手市場竟然出現極度誇張的黃牛價，被炒高到一台 5 萬美元（約新台幣 160萬元），不僅高於原價約220倍，甚至能在美國買一台特斯拉 Model 3。根據USA TODAY報導，特斯拉以生產熱門電動車聞名，但這家美國汽車製造商同時也販售各式各樣的商品，其中包括不少生活風格產品。從鹽與胡椒調味罐，到木製 Tesla Semi 與 Cybertruck 玩具組，都可以在特斯拉旗下找到。特斯拉的生活風格商品涵蓋傳統且實用的周邊商品，也包括一些相當獵奇、令人摸不著頭緒的產品。這家車廠最近推出了一款兒童自行車，不僅售價不菲，而且已經銷售一空。更誇張的是，這款特斯拉自行車在二手市場上的轉售價格，甚至比官方建議售價還要誇張。這款兒童車適合 2 至 5 歲兒童騎乘，建議體重上限為 66.1 磅（約 30 公斤）。車身側面印有 Tesla 字樣，前方則飾有 Tesla 標誌。產品隨附組裝兒童平衡車所需工具。購買這款 Balance Bike（平衡車） 的消費者，預計將於 8 月下旬開始收到出貨。美媒指出，eBay 上有一筆 Tesla Balance Bike 的販售刊登，「立即購買（Buy It Now）」 價格高達 8,265 美元。另一位在 eBay 擁有高評價、且販售眾多商品的賣家，更將這款特斯拉平衡車標價 49,500 美元。這樣的價格，甚至足以買到許多 2026 年新車。特斯拉向來以限量推出周邊商品與新奇商品聞名。以仿照 Cybertruck 外型打造的不鏽鋼哨子 Cyberwhistle 為例，至今仍有人在 eBay 上以高於原價 50 美元的價格，作為收藏品轉售。部分活動限定商品由於需求強烈，在二手市場上往往能以原價的兩倍甚至三倍售出。另一方面，特斯拉官網上也有不少供應充足、但定價偏高的新奇商品。某些特斯拉新奇商品與周邊商品的二手行情，反映出特斯拉近年來打造出的品牌號召力依然十分強大，儘管執行長馬斯克（Elon Musk） 引發不少爭議，仍未削弱市場對品牌的熱度。