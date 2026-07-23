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▲愛買依照爸爸不同個性設計五款專屬蛋糕組合，搭配指定酒款或飲品。（圖／愛買提供）

▲JHT按摩椅最低免2萬元，搭配12期分期零利率，平均每天不到55元。（圖／愛買提供）

▲全聯、大全聯即起開賣Pocky全新推出「芒果果粒百香味優格棒」。（圖／全聯提供）

8月8日父親節快到了！愛買跟烘焙店拼了，推出超吸睛「酒精蛋糕」，整瓶酒放在8吋蛋糕上超吸睛，最低只要588元，可以自行選擇上方酒款，若是不想放酒，也可以選擇礦泉水，加49元可放台灣啤酒，且搶在7月26日這天預購，愛買APP會員消費滿額再享9折回饋，從家電送禮、蛋糕預購到父親節聚餐一次滿足。愛買今年以最熟悉的爸爸形象為靈感，推出「台灣系老爸」父親節蛋糕企劃，依照爸爸不同個性設計五款專屬蛋糕組合，搭配指定酒款或飲品，為家庭聚餐增添趣味話。每組蛋糕還有專屬告白小卡，讓父親節更具儀式感。蛋糕最低只要588元，上方酒款按照不同需求選擇，從加價49元到469元都有，也可以選擇免加價的純水，兼顧趣味以及爸爸健康。◾8吋父親節蛋糕搭配最划算純水，每組只要588元。◾8吋父親節蛋糕加購台啤金牌啤酒，只要加49元，每組637元。◾8吋父親節蛋糕加購紅酒，只要加299元，每組887元。◾8吋父親節蛋糕加購威士忌，只要加279元，每組867元。◾8吋父親節蛋糕加購金門58度紅標高粱酒，只要加469元，每組1057元。怎麼買？全台門市即起至7月30日開放預購（除基隆店、花蓮店），可指定取貨日期8月1日至8月8日。愛買於7月26日推出「APP會員驚喜加碼」。凡於活動當日完成愛買APP會員註冊，並在全台愛買門市單筆消費滿2000元，即可獲得「9折電子現金券」（單筆回饋上限300元）。近年詢問度持續攀升的按摩椅也祭出超值優惠，JHT按摩椅最低免2萬元，搭配12期分期零利率，平均每天不到55元，就能讓爸爸在家輕鬆享受舒壓按摩夏天正是芒果、百香果盛產的季節，酸甜水果風味也成為零食新寵。全聯、大全聯即起開賣Pocky全新推出「芒果果粒百香味優格棒」，以百香果風味優格醬包裹全麥餅乾棒，再加入真實芒果果粒，一口咬下即可感受芒果的香甜、百香果的微酸與優格乳香交織出的豐富層次。新品上市後也掀起不少網友討論，不少人分享：「外層百香果風味優格醬搭配芒果果粒，水果香氣很濃，口感也很豐富」、「酸酸甜甜又帶有優格香，很適合夏天」、「之前去日本沒多買超後悔，沒想到現在全聯、大全聯就買得到」。