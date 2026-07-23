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紅霞颱風即將生成！日本氣象廳今(23日)上午8時針對位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓發布烈風警告，意味著24小時內可能生成颱風，最新路徑預測顯示，颱風將通過巴士海峽往台灣西南方近海移動。根據日本氣象廳今早最新預報，熱帶低氣壓中心位置在北緯15.9度，東經129.6度，以每小時20公里的速度朝西北西方向移動，預計熱帶性低氣壓最慢在明早9時將成為颱風。根據路徑預測，這顆準紅霞颱風會往西北西後轉西北方向，中心通過菲律賓北方的巴布延群島一帶，通過巴士海峽後，來到台灣西南方海域。台灣中央氣象署則表示，熱帶性低壓預計今天深夜至明天清晨有機會增強為今年第12號颱風紅霞，一旦颱風形成，預計最快將同步在今天深夜至明天清晨會發布海上颱風警報，周六（25日）颱風最靠近台灣，花東地區須嚴防豪雨，南部雨勢也將增強。