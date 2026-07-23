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台灣旅美好手李灝宇重返大聯盟後的表現備受關注。資深球評謝岱穎分析指出，李灝宇在經歷下放調整後，打擊心態與策略大有突破，展現出應有的打擊實力。隨著穩定獲得教練團信任並留在主戰陣容中，謝岱穎預測，李灝宇本季很有機會超越張育成所保持的台灣選手大聯盟單季251打席紀錄。謝岱穎指出，李灝宇在4月與5月剛升上大聯盟時表現較不順遂，可能還在適應大聯盟強度與節奏。但在經歷下放調整重返大聯盟後，打擊心態明顯放開許多。他分析指出，先前李灝宇打擊時較為拘泥於打往中右外野、反方向擊球偏多；而重返大聯盟後，就不再糾結於擊球方向，轉變為「該拉打就拉打、該怎麼打就怎麼打」。正是這個不再自我設限的心態改變，讓他成功破除迷思，展現出應有的打擊實力。在隊伍調度方面，李灝宇6月時因二壘手托雷斯（Gleyber Torres）受傷而獲得幾乎天天先發的機會。到了7月托雷斯歸隊後，雖然出賽頻率略有些微調整，但教練團並沒有選擇將他下放，而是給予其更多在三壘與遊擊位置的守備機會，顯示對其能力的肯定。謝岱穎表示，雖然李灝宇目前出賽頻率不像6月那麼高，但每次上場多能繳出穩定貢獻，包含擊出安打、貢獻打點，甚至敲出超前比分的3分全壘打，持續用表現回應球隊期待，因此他一直在大聯盟待到球季結束應該不是難事。展望李灝宇本季的後續發展，謝岱穎抱持相當樂觀的態度。他指出，李灝宇目前累積已快接近180個打席，只要繼續維持現有的打擊與守備狀況並保持健康，有機會一舉超越張育成所保持的台灣打者單季251打席紀錄。對於本季的整體期待，謝岱穎希望李灝宇的OPS能突破0.7的及格水準，全壘打則有機會接近雙位數（約7至8支）。結合他相當穩定的守備表現，李灝宇這一年的整體發揮，對台灣打者在大聯盟的發展歷程來說，將是一次相當優秀且具代表性的重大突破。