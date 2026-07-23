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香港巨星謝賢於7月16日離世，由於他生前相當疼愛前兒媳張柏芝，因此讓兒子謝霆鋒與前妻張柏芝、王菲三人的風波討論再起。台玻集團常務董事兼總裁林伯實的妻子徐莉玲，日前發文指控港星王菲介入謝霆鋒與張柏芝婚姻，甚至聲稱王菲曾找黑道、巫師傷害張柏芝，但未提出任何證據，引發外界譁然，王菲前經紀人邱瓈寬更發文怒轟「造謠詆毀」、「欠揍」。事件延燒一天後，徐莉玲今（24）日上午再度發聲，表示有人勸她刪文，但她沒有打算這麼做。徐莉玲後來在臉書更新表示：「今早有人勸我刪文，但是我只是轉載Google新聞的報導有感而發，謝謝大家的關心。」短短一句話，並未回應外界質疑她指控內容缺乏證據，也沒有將先前貼文刪除。事件起因於徐莉玲日前在臉書發文，自稱是張柏芝粉絲，指控王菲在謝霆鋒、張柏芝婚姻期間與謝霆鋒私下聯繫，更聲稱近年找黑道及巫師對張柏芝進行身體、精神上的傷害，還稱張柏芝40多歲就已寫好遺書。不過相關說法並未提出任何證據佐證，引發網友熱議。王菲前經紀人邱瓈寬隨後在臉書發文反擊，質疑徐莉玲是在「造謠詆毀」，並怒批：「水軍，我看多了，欠揍成這樣的少呀。」更喊話身邊同事盡快處理此事。謝霆鋒2006年與張柏芝結婚，育有兩子，兩人於2011年離婚；2014年，謝霆鋒與舊愛王菲世紀復合，至今感情穩定，看多大風浪的三人，想必不會因為流言蜚語被影響。