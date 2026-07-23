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國際黃金現貨價格近日維持在每盎司4100美元附近盤整。不過，美伊朗緊張局勢升級，繼續給黃金帶來壓力，油價上漲並可能推高利率，瑞士銀行預估，黃金近期可能再次面臨下跌壓力，預估金價恐下探3850美元，且下跌風險進一步加大。瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）分析，最近美國與伊朗之間的緊張局勢升級，繼續給黃金帶來壓力，油價上漲並可能推高利率的前景，仍是懸在黃金市場上方的達摩克利斯之劍。與此同時，美國6月的CPI資料令投資者有所寬慰，這意味著美國聯準會（Fed）短期內沒有立即加息的必要，即便有關中國、波蘭及其他地區央行購金的報導，讓市場受到鼓舞，但最終未能推動金價走高。瑞銀認為，黃金市場仍在消化美聯準會主席華許釋放的鷹派信號，以及債券市場對美國政策利率走高的預期。若美國經濟活動意外上行，新增就業資料顯示勞動力市場趨緊，加上油價進一步走高，黃金近期前景可能仍將面臨挑戰，金價可能再次面臨下跌壓力。在此背景下，瑞銀預估金價可能下探3850美元，下跌風險進一步加大。瑞銀表示，持續投資需求和強勁的央行買盤，是目前金價維持在4000美元上方的關鍵。受到各國希望長期降低美元資產持有比例支撐，預計央行購買量或仍將保持高位，全年處於750至1000噸區間。不過，儘管央行購金有助於穩定金價，卻不足以推動金價進一步上漲。目前黃金市場真正所需的是更強的投資需求。瑞銀預估，每季度約500噸左右的投資需求，才足以推動金價上行。要使投資需求加速，需有美國更寬鬆的貨幣政策背景提供支撐，或出現停滯性通膨。隨著消費者支出放緩、實際工資增長趨於溫和，以及AI相關投資成長於明年出現緩和，瑞銀預計美國政策利率最後仍將下降，下一次降息有望於2027年3月開啟，市場對未來利率走勢的重新定價應會與美元走軟以及去美元化的回歸同步發生。瑞銀指出，從短期來看，黃金市場似乎陷入僵局，如果投資活動沒有回升，風險或將偏向下行。儘管如此，長期而言，金價走弱至3850美元更低水準的概率不大。瑞銀認為，金價短期走低不是放棄黃金的理由，黃金更長期的敘事仍然清晰且具支撐性。瑞銀也將2026年9月、12月及2027年3月、6月的目標價維持在4400美元、4600美元、5000美元和5200美元，從多元化的角度看，瑞銀仍看好黃金，尤其對於偏好實物資產並具有跨世代視角的投資者而言。