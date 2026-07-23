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世界盃漲粉排行榜出爐！魔人普烏哈蘭德奪下冠軍、維德角門將排第二

其中冠軍由挪威前鋒「哈蘭德」拿下，原本賽前是4060萬人增加到7270萬，暴增3210萬

最終世界盃結束粉絲數突破2940萬人，漲幅高達驚人的98000%，是本屆世界盃「漲粉幅度最高冠軍」，人數則是排名第二。

至於第三名則由英格蘭中場大將貝林漢姆（Jude Bellingham）奪下

足壇傳奇梅西、C羅、內馬爾仍有高影響力！亞馬爾成未來備受關注新星

但還是增加了1140萬名粉絲，排名第四

粉絲數也還是有增加770萬，排名第六；阿根廷的梅西則是再度帶隊殺進冠軍戰，新增750萬粉絲排名第七名

另外西班牙超新星亞馬爾（Lamine Yamal），最後也新增1100萬粉絲排在第五名

2026美加墨世界盃日前終於落幕，為期39天的賽程有驚奇、有憤怒也有感動時刻，不少球員首次登上世界盃舞台被全世界球迷看見，也有足壇傳奇為了最後一舞拼盡全力揮灑汗水。然而根據美媒《Sportico》統計最終世界盃漲粉排行，由挪威前鋒哈蘭德（Erling Haaland）Instagram粉絲數暴增3210萬人拿下冠軍；本屆大黑馬的維德角門將沃齊尼亞（Vozinha）則是排名第二，從3萬暴增到2940萬，漲幅98000%最高。而傳奇C羅（Cristiano Ronaldo）與梅西（Lionel Messi）本屆賽事雖然無緣奪冠，但依舊漲粉超過750萬至1140萬之間。根據美媒《Sportico》整理本屆賽事中，IG追蹤數增加前十名的球星，，其中最令人印象深刻的是，在突破6000萬時還正好是挪威要跟英格蘭8強賽前夕，哈蘭德還在IG開心慶祝，超Chill的心態被粉絲讚爆，總追蹤人數漲幅高達79%，成為本屆世界盃「漲粉王」。第二名則是首次參賽的維德角，門將「沃齊尼亞」首戰對陣冠軍西班牙發揮超驚人的撲救實力，原本賽前他IG只有3萬人，踢完該場比賽之後直接暴衝到1500萬，尤其最終冠軍戰由西班牙對陣阿根廷，維德角變成在正規賽都踢和這兩支球隊，讓沃齊尼亞含金量再上升，，他在本屆世界盃披上與2024年歐國盃相同的「10號」戰袍，在賽事期間為球隊攻入7球，最終英格蘭也奪下季軍，IG粉絲數也增加到1200萬之多。除了前三名之外，身為足壇前輩的C羅、內馬爾（Neymar）、梅西的影響力還是非常大，身為全球IG追蹤人數最多的運動員C羅，即便只有止步16強，；而巴西傳奇內馬爾也同樣止步16強，雖然上場時間不多，，IG總數來到5.14億，持續成為全球運動員第二。，IG總人數突破5430萬。這些球星踢世界盃不只是為了國家榮耀，其背後產生的商業價值以及身價飆漲才是他們最主要的收入來源，上述這些球星，是否有你這次看完本屆世界盃才追蹤的呢？