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2026美加墨世界盃雖已落幕，阿根廷與西班牙在冠軍戰後爆發的大規模衝突仍持續延燒。國際足總（FIFA）已任命懲戒及倫理調查人員，將檢視比賽報告與場邊影像，阿根廷助理教練阿亞拉（Roberto Ayala）則率先公開認錯，坦言自己不該受到對方言語影響，並承諾若再見到西班牙中場奧爾莫（Dani Olmo），會親自向他道歉。西班牙在延長賽以1：0擊敗尋求衛冕的阿根廷，奪下隊史第2座世界盃冠軍，但比賽結束後，雙方球員與教練團隨即在場中央發生推擠與口角，場面迅速失控。路透社報導，帕雷德斯（Leandro Paredes）先後與加爾西亞（Eric García）、加維（Gavi）發生衝突，並被拍到抓住加爾西亞頸部；莫利納（Nahuel Molina）、阿爾馬達（Thiago Almada）及阿亞拉等人也被列入調查範圍。阿亞拉被影像拍到與奧爾莫發生肢體接觸，他接受西班牙《Capital Radio》訪問時表示，自己對行為感到抱歉，「身處我這個位置，不該讓情緒或行為受到別人的言語影響。」不過他強調，當時並非外界所描述的揮拳，而是聽到奧爾莫的話後瞬間作出反應。阿亞拉解釋，終場後看到球場中央爆發衝突，他與其他教練團成員原本是為了將阿根廷球員拉開，避免局勢繼續惡化，卻在混亂中失去冷靜。他表示，自己會為行為負起責任，即使本意並非加入衝突，也不能成為動粗的藉口。FIFA目前尚未公布調查完成時間，也未對任何涉事人員正式開罰。依調查結果，相關球員與教練可能面臨追加禁賽、罰款或其他紀律處分，阿根廷足協也可能因多人捲入衝突、未妥善控制隊職員而受到處罰。