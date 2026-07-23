5-6 月統一發票將於本周六（7/25）開獎！財政部急發警告，民眾若未在 25 日零時前完成雲端發票「歸戶」與「自動匯款」設定，中獎恐無法自動入帳。過往就有民眾花 22 元外送對中千萬大獎，雖然設了銀行帳戶，卻因「開獎前未歸戶」，事後又錯過實體領獎期限，打官司也救不回，千萬獎金全數充公！
🟡週六開獎急催歸戶！財政部曝光最後設定時限
本周六（7/25）迎來 5-6 月發票開獎，財政部急催民眾務必於「開獎 25 日零時前」完成設定。所謂「歸戶」是將外送平台（Uber Eats、foodpanda）、影音串流（Netflix、YouTube）及跨境電商等發票綁定至手機條碼，避免因信箱信件過多而錯過中獎通知。
歸戶步驟非常簡單：登入「電子發票整合服務平台」點選「其他載具歸戶」，輸入跨境電商註冊信箱並驗證即可；外送 APP 內也能直接點擊綁定，1 分鐘就能搞定。開獎前完成歸戶與自動匯款，獎金首日無痛入帳還省印花稅！
🟡外送對中千萬卻領不到！未提前歸戶獎金恐充公
財政部之所以發出強烈警告，是因為真實悲劇不斷發生。先前一名陳姓男子透過外送平台消費 22 元，幸運對中千萬特別獎，卻因未在「開獎前」把外送會員載具歸戶至手機條碼，導致系統無法捕捉連結自動入帳。
更慘的是，陳男事後雖完成歸戶，卻又拖過實體兌獎期限，導致千萬獎金遭全數充公。陳男不服提出行政訴訟，最終台北高等行政法院法官以「未在開獎前歸戶」且「逾期未領獎」為由，判決陳男敗訴！
🟡開啟官方兌獎程式設定 兩步驟快速自動匯款
想避免「財神到了又離開」的悲劇，設定非常簡單。民眾只需下載「統一發票兌獎」APP（建議更新至 6.800.5 以上版本），進入「功能總覽」點選「雲端發票中獎自動匯款」，設定領獎帳戶並儲存即完成。
財政部提醒，已在平台設定者也可直接在 APP 操作變更帳戶，資料會即時同步。若有設定疑問，可撥打 24 小時免費客服專線（0800-521-988）洽詢，趕快在 25 日零時前完成設定，安心等待幸運降臨！
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本周六（7/25）迎來 5-6 月發票開獎，財政部急催民眾務必於「開獎 25 日零時前」完成設定。所謂「歸戶」是將外送平台（Uber Eats、foodpanda）、影音串流（Netflix、YouTube）及跨境電商等發票綁定至手機條碼，避免因信箱信件過多而錯過中獎通知。
歸戶步驟非常簡單：登入「電子發票整合服務平台」點選「其他載具歸戶」，輸入跨境電商註冊信箱並驗證即可；外送 APP 內也能直接點擊綁定，1 分鐘就能搞定。開獎前完成歸戶與自動匯款，獎金首日無痛入帳還省印花稅！
財政部之所以發出強烈警告，是因為真實悲劇不斷發生。先前一名陳姓男子透過外送平台消費 22 元，幸運對中千萬特別獎，卻因未在「開獎前」把外送會員載具歸戶至手機條碼，導致系統無法捕捉連結自動入帳。
更慘的是，陳男事後雖完成歸戶，卻又拖過實體兌獎期限，導致千萬獎金遭全數充公。陳男不服提出行政訴訟，最終台北高等行政法院法官以「未在開獎前歸戶」且「逾期未領獎」為由，判決陳男敗訴！
想避免「財神到了又離開」的悲劇，設定非常簡單。民眾只需下載「統一發票兌獎」APP（建議更新至 6.800.5 以上版本），進入「功能總覽」點選「雲端發票中獎自動匯款」，設定領獎帳戶並儲存即完成。
財政部提醒，已在平台設定者也可直接在 APP 操作變更帳戶，資料會即時同步。若有設定疑問，可撥打 24 小時免費客服專線（0800-521-988）洽詢，趕快在 25 日零時前完成設定，安心等待幸運降臨！