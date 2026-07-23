在暖化、溫室效應影響下，全球越來越熱，不只歐洲迎來罕見的酷暑，日本全國多地也持續出現危險高溫。據外媒報導，就連素有「沙漠之舟」美譽的非洲駱駝，面對日益加劇的極端高溫，竟也開始招架不住。
根據《BBC》報導，衣索比亞東北部的阿法爾州（Afar），是地球上最熱、最乾燥的地區之一，當地遊牧民族習慣帶領駱駝隊伍，馱著鹽塊穿梭於沙漠之中。來自塞梅拉（Semera）、擁有約500隻駱駝的40歲牧民烏默爾（Ali Umer）受訪時透露，親眼看到自己的駱駝在極端高溫下飽受折磨：「牠們腳底起水泡、眼睛不斷流淚，蹲坐時，灼熱的沙子會燙傷皮膚，甚至把毛都燒光了。」
烏默爾並補充說，光是過去1個月，他就因為極端高溫失去了8隻小駱駝，相比過去能帶來涼意的風，現在吹來的幾乎都是熱浪，天氣變得越來越極端、越來越難熬，這些都是他近年觀察到的劇烈變化。
報導指出，烏默爾不是唯一有這種感受的人，科學家、動物福祉組織以及多項研究皆指出，熱壓力（heat stress）、疲勞、脫水以及疾病，都是極端高溫為駱駝帶來的直接衝擊。此外，高溫引發的水源枯竭、植被消失和遮蔭減少，也間接讓駱駝的生存環境更加惡劣。
高溫與乾旱：雙重打擊下的死亡危機
北非與非洲之角（Horn of Africa）擁有全球約80%的單峰駱駝。長久以來都是當地農夫、牧民重點養殖的物種。然而，一份2025年針對衣索比亞南部牧民的研究顯示，高溫與氣候變異，已對駱駝的健康、生產力及繁殖能力，造成嚴重損害。
鄰國索馬利亞的情況更為嚴重，一項2025年6月發表的研究指出，乾旱導致的駱駝死亡已演變成普遍危機，波及近46%的養殖戶。該研究調查了近6000個遊牧家庭，發現死亡集中於北部地區，其中蘇爾州（Sool）的駱駝死亡率竟達到驚人的近73%。大氣科學家的分析顯示，極端高溫是導致該地區2021至2022年大旱的主因，高溫使土壤水分急劇蒸發，植物含的水分也加速蒸散。
慘的是，高溫還帶動了疾病的傳播。肯亞東北部馬薩比特郡（Marsabit）的獸醫古約（Hassan Nuya Guyo）就表示，駱駝患上高熱症（hyperthermia）的病例大幅增加，進而引發多重感染。過去兩年，該郡因極端高溫導致的駱駝死亡率增加了15%以上。
科學解析：當體溫調節機制達到極限...
專家指出，駱駝通常能輕鬆應對高達40°C的氣溫，能夠調節自身體溫以適應外在環境，將水分流失降至最低。然而，聯合國糧農組織（FAO）專攻駱駝健康的專家班古米博士（Dr. Mohammed Bengoumi）坦言，當氣溫明顯超出合理範圍時，駱駝同樣會遭受熱應激損傷，在撒哈拉沙漠的許多地區，夏季氣溫現在突破50°C是很常見的，伴隨植被、水源、遮蔭處減少，嚴重熱壓力的風險也大幅提升，導致駱駝食慾大減、精神不振、全身疲勞，進而造成產奶量銳減和繁殖障礙。
摩洛哥卡薩布蘭卡大學的教授卡斯米（Prof. Mohammed el Khasmi）提到，高溫還會引發體重減輕、發炎、肌肉骨骼疾病、腎功能失調導致的化學失衡，以及寄生蟲傳播的傳染病。
從「適應者」變成「氣候受害者」
面對極端氣候，衣索比亞許多牧民，已開始將駱駝群從傳統的北部地區移往南部，因為那裡的水源與植被相對豐富。衣索比亞展望大學（Vision University）的遊牧發展研究員格蘭（Daniel Gelan）表示，這已經不是季節性的遷移，而是永久離開，因為北部的極端高溫與乾旱，已經讓那裡再也無法養育駱駝。
對於像烏默爾這樣的阿法爾牧民來說，他每天都在擔心，疫情是否隨時會爆發並波及駱駝群體。
研究駱駝生理的阿爾及利亞格爾達亞大學（University of Ghardaia）教授謝馬（Prof. Abdelmadjid Chehma）則語重心長地下達結語：「雖然駱駝過去一直是牧民對抗沙漠的最後防線，但如今，前所未有的強烈熱浪，正在直接威脅牠們的生命機能—將這種史上最具韌性的動物之一，一步步逼成了氣候變遷下的受害者。」
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烏默爾並補充說，光是過去1個月，他就因為極端高溫失去了8隻小駱駝，相比過去能帶來涼意的風，現在吹來的幾乎都是熱浪，天氣變得越來越極端、越來越難熬，這些都是他近年觀察到的劇烈變化。
報導指出，烏默爾不是唯一有這種感受的人，科學家、動物福祉組織以及多項研究皆指出，熱壓力（heat stress）、疲勞、脫水以及疾病，都是極端高溫為駱駝帶來的直接衝擊。此外，高溫引發的水源枯竭、植被消失和遮蔭減少，也間接讓駱駝的生存環境更加惡劣。
高溫與乾旱：雙重打擊下的死亡危機
北非與非洲之角（Horn of Africa）擁有全球約80%的單峰駱駝。長久以來都是當地農夫、牧民重點養殖的物種。然而，一份2025年針對衣索比亞南部牧民的研究顯示，高溫與氣候變異，已對駱駝的健康、生產力及繁殖能力，造成嚴重損害。
鄰國索馬利亞的情況更為嚴重，一項2025年6月發表的研究指出，乾旱導致的駱駝死亡已演變成普遍危機，波及近46%的養殖戶。該研究調查了近6000個遊牧家庭，發現死亡集中於北部地區，其中蘇爾州（Sool）的駱駝死亡率竟達到驚人的近73%。大氣科學家的分析顯示，極端高溫是導致該地區2021至2022年大旱的主因，高溫使土壤水分急劇蒸發，植物含的水分也加速蒸散。
慘的是，高溫還帶動了疾病的傳播。肯亞東北部馬薩比特郡（Marsabit）的獸醫古約（Hassan Nuya Guyo）就表示，駱駝患上高熱症（hyperthermia）的病例大幅增加，進而引發多重感染。過去兩年，該郡因極端高溫導致的駱駝死亡率增加了15%以上。
科學解析：當體溫調節機制達到極限...
專家指出，駱駝通常能輕鬆應對高達40°C的氣溫，能夠調節自身體溫以適應外在環境，將水分流失降至最低。然而，聯合國糧農組織（FAO）專攻駱駝健康的專家班古米博士（Dr. Mohammed Bengoumi）坦言，當氣溫明顯超出合理範圍時，駱駝同樣會遭受熱應激損傷，在撒哈拉沙漠的許多地區，夏季氣溫現在突破50°C是很常見的，伴隨植被、水源、遮蔭處減少，嚴重熱壓力的風險也大幅提升，導致駱駝食慾大減、精神不振、全身疲勞，進而造成產奶量銳減和繁殖障礙。
摩洛哥卡薩布蘭卡大學的教授卡斯米（Prof. Mohammed el Khasmi）提到，高溫還會引發體重減輕、發炎、肌肉骨骼疾病、腎功能失調導致的化學失衡，以及寄生蟲傳播的傳染病。
從「適應者」變成「氣候受害者」
面對極端氣候，衣索比亞許多牧民，已開始將駱駝群從傳統的北部地區移往南部，因為那裡的水源與植被相對豐富。衣索比亞展望大學（Vision University）的遊牧發展研究員格蘭（Daniel Gelan）表示，這已經不是季節性的遷移，而是永久離開，因為北部的極端高溫與乾旱，已經讓那裡再也無法養育駱駝。
對於像烏默爾這樣的阿法爾牧民來說，他每天都在擔心，疫情是否隨時會爆發並波及駱駝群體。
研究駱駝生理的阿爾及利亞格爾達亞大學（University of Ghardaia）教授謝馬（Prof. Abdelmadjid Chehma）則語重心長地下達結語：「雖然駱駝過去一直是牧民對抗沙漠的最後防線，但如今，前所未有的強烈熱浪，正在直接威脅牠們的生命機能—將這種史上最具韌性的動物之一，一步步逼成了氣候變遷下的受害者。」