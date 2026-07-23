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英格蘭在2026美加墨世界盃以季軍作收，但昔日「三獅軍團」隊長、邁阿密國際共同老闆貝克漢（David Beckham），卻靠著遍布賽事轉播的廣告代言大賺一筆。市場分析估計，「貝克漢品牌」在世界盃期間可進帳約1900萬英鎊，折合約新台幣8.2億元，堪稱西班牙奪冠之外，本屆賽事最亮眼的場外贏家。貝克漢球員時期曾代表英格蘭出賽115場，世界盃最佳成績僅止於8強，但退役多年後，他在全球足壇的商業號召力依舊驚人。本屆世界盃期間，貝克漢至少出現在11個品牌的宣傳活動，包括愛迪達（Adidas）、美國銀行（Bank of America）、家得寶（Home Depot）、樂事洋芋片（Lay’s）、麥當勞（McDonald’s）、百事可樂（Pepsi）、時代啤酒（Stella Artois）、Verizon及EA Sports等。由於本屆世界盃主要在北美舉行，貝克漢同時具備英格蘭傳奇球星、前洛杉磯銀河巨星及邁阿密國際老闆等多重身分，既能吸引歐洲球迷，也能被美國大眾辨識。甚至曾有同一段廣告時段連續出現3支貝克漢廣告，曝光密度比部分參賽球星還高。品牌與文化分析人士指出，世界盃是全球規模最大的廣告戰場之一，企業願意支付高額代言費，就是希望找到能在短短數秒內吸引不同國家觀眾的代表人物。貝克漢不只擁有全球知名度，長期維持的家庭、時尚與足球形象，也讓他成為企業眼中相對穩定且容易跨市場操作的代言人。此外，貝克漢早已不只是替品牌拍廣告的退役球星。他持有邁阿密國際股份，也經營影視製作與個人品牌事業，並將部分品牌權益出售給Authentic Brands Group。外界估計，他本屆世界盃光靠相關代言便可賺進約2500萬美元，換算約1900萬英鎊。根據《泰晤士報》2026年富豪榜資料，貝克漢與妻子維多利亞（Victoria Beckham）的合計財富估計達11.85億英鎊，貝克漢也因此被視為英國首位跨入億萬富翁行列的運動員。