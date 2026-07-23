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▲「2026混東區潮FUN夏日趴」4大特區地圖（圖／取自混東區臉書）

▲「2026混東區潮FUN夏日趴」兩日主舞台卡司與時間表（圖／取自混東區臉書）

▲「2026混東區潮FUN夏日趴」推出抽獎活動，最大獎為富國島機加酒。（圖／取自混東區臉書）

▲「2026混東區潮FUN夏日趴」交通資訊（圖／取自混東區臉書）

臺北市商業處宣告，臺北盛夏最強音浪即將於2026年7月25日、7月26日引爆東區！攜手東區在地商圈協會共同舉辦「2026混東區潮FUN夏日趴」，今年活動維持「全區免費入場」，更重磅邀請賽博台客「美秀集團」、熱血龐克「怕胖團」等8組超人氣樂團，並規劃四大主題特區，包含大安路主舞台的「封街音樂盛會」、瑠公公園的「微醺充氣水吧」、大安路美食餐車區結合無聲美學的「Soundhush 靜音美學派對」，以及頂好廣場的「混市集文青天地」。首日由「TDC偶像表演學院」熱力開場，火星混蛋、核果人、Crispy脆樂團輪番登台，並由「怕胖團」帶來直率奔放的搖滾能量壓軸。第二日主打都會燃爆街頭，由桑尼、沈默紳士、甜約翰接力，最後「美秀集團」壓軸帶來最炸裂的視聽衝擊。每日夜間更有萬人「DJ華語金曲派對」。▪️15:05 – 15:10：TDC偶像表演學院 開場演出15:10 – 15:40：記者會啟動儀式15:40 – 15:50：TDC偶像表演學院 演出16:10 – 16:50：火星混蛋17:20 – 18:00：核果人 NUTS18:30 – 19:00：Crispy 脆樂團19:30 – 20:10：怕胖團20:15 – 21:10：DJ DZRT FRST (華語金曲派對)▪️14:10 – 14:30：DJ 濱崎 (K POP派對)14:35 – 14:40：DragonBeauties 新光人壽小龍女15:00 – 15:40：SONNIE 桑尼16:10 – 16:50：沈默紳士17:20 – 18:00：甜約翰18:30 – 19:10：美秀集團19:15 – 20:15：DJ GOLD (華語金曲派對)現場網羅人氣網美餐車，同時提供高品質耳機免費租借，體驗由「Soundhush 無聲美學耳機」技術打造的「靜音派對（Silent Disco）」。現場DJ提供三種風格音樂頻道可自由切換，在繁華街頭創造外在靜謐、內在狂熱的沉浸式感受。知名酒吧指南「PaperPlane」號召東區頂尖調酒業者響應，帶來華麗花式調酒表演與趣味互動轉盤。現場更有全台首創的「微醺充氣水吧」，只要追蹤「混東區」FB或IG官方帳號並分享指定活動影片，即可進入水吧區免費體驗互動遊戲及拍照打卡。文創市集品牌「混市集」將召集數十家原創設計與風格攤位，在城市中也能感受夏日的悠閒步調。「2026混東區潮FUN夏日趴」串聯超過百間特約店家，持2026年6月15日至7月26日特約店家消費發票或收據，即可至活動服務台兌換限量扭蛋，有機會獲得300元購物金或味全龍雙人門票等精美好禮。完成追蹤「混東區」官方Instagram或Facebook並分享指定活動宣傳影片，經現場工作人員確認即可獲得限量100元購物金。此外，於2026年7月25日至8月9日至特約店家消費不限金額，即贈限量抽獎券（單筆消費限贈1張抽獎券，每人每日每店最多兌換1次），，還有遠雄悅來大飯店住宿券及黑樺牛套餐券等超值獎項。：搭乘板南線或文湖線至忠孝復興站，由 4號出口 步行約3分鐘即可抵達活動會場。：可搭乘至「捷運忠孝復興站」、「忠孝敦化路口」或「頂好市場」站牌下車。：可將單車停放於「捷運忠孝復興站」、「捷運忠孝敦化站」、「瑠公公園」或「忠孝東路四段站」。：若開車前往，可將車輛停放於周邊的「市民大道橋下停車場」、「復興南路一段忠孝停車場」或「SOGO忠孝館停車場」。