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館長自曝725未獲邀請 直播脫口「反正就是要選舉嘛」

國民黨內分成兩派意見？尚毅夫驚爆內幕

中聯油脂致癌油風波持續延燒，國民黨、民眾黨號召支持者於7月25日走上凱道表達訴求。不過，長期力挺民眾黨的網紅「館長」陳之漢近日卻自曝，至今未收到活動邀請，還脫口直言「反正就是要選舉嘛」，引發外界熱議。對此，資深媒體人尚毅夫進一步爆料，國民黨內部其實曾討論是否邀請館長，但因意見分歧，最終由反對派占上風。隨著725凱道集會進入倒數，台北市長蔣萬安日前已就活動與民眾黨主席黃國昌交換意見，黃也公開號召支持者當天一同走上凱道。然而，過去多次替黃國昌站台、被視為民眾黨友軍的館長，這次卻遲遲未收到邀請，讓外界好奇雙方是否出現變化。館長近日在直播中首度回應此事，坦言自己至今沒有接獲主辦方邀請，因此不便多做評論，直言：「他沒有約，他們國民黨的場子啊，我都說他們沒有約之前我不敢講。」當被問及對活動性質的看法時，館長原本一度結巴說出「選……選舉……」，隨後索性吐真話：「好啦，反正就是要選舉嘛。」館長指出，即使真的收到邀請，自己恐怕也會有些不好意思，「阿館最近也不太好，不知道這麼衰，我的狀況不比以前了，比較衰一點嘛」。不過他也強調，不論是否受邀上台，仍會支持這場活動。對於館長未受邀一事，尚毅夫22日在政論節目《新聞！給問嗎？》透露，國民黨內部其實曾討論是否邀請其參與725凱道活動，由於館長本身具有高度話題性，黨內對此出現兩派聲音。尚毅夫指出，「因為館長爭議性很大」，從目前結果來看，他認為「可能是主張不要邀請的人勝了」，所以館長最終未被列入邀請名單。