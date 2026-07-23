我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國曼谷舉辦的「泰國台灣電影展」（Taiwan Documentary & Film Festival in Bangkok）遭到中國施壓，泰國紀錄片俱樂部（Documentary Club）負責人蒂妲（Thida Plitpholkarnpim）近日表示，中國駐泰國大使館外交人員試圖向主辦單位施壓，要求在影展宣傳材料中移除台灣文化部的名稱與標誌。根據泰國媒體《Khaosod English》報導，展覽主辦人蒂達（Thida Philtpolkarnpim）表示：「（週一）有一名自稱中國大使館官員的人致電放映我們影展的兩家影城。他們聲稱看到台灣文化部的標誌感到不舒服，並要求我們將其撤下。」蒂達指出，該名來電者說著帶有中國口音的泰語，當她拒絕配合時，對方開始提高音量並發出威脅。蒂達補充，接著在週二，另一名來自中國大使館的官員直接前往其中一家影城。團隊與他進行了交談，他提出了相同的要求。該影展由台灣文化部、駐泰國台北經濟文化辦事處（TECO Thailand）及其他合作夥伴共同主辦。蒂達表示，「我們回應無法撤下標誌，因為我們只是負責執行的主辦單位。如果他們有任何異議，我們請他們按照正規程序處理，無論是直接與台灣溝通，或是透過泰國外交部進行。」她表示，該名中國官員在影城外逗留了一段時間才離開，並向主辦單位放話稱會將此事上報給上級，並試圖將其升格為國家級層面的問題。然而，當泰媒問及中國大使館為何不透過泰國外交部提出此事，中國大使館並未回應，駐泰國台北經濟文化辦事處的一名工作人員證實了這起事件，蒂達表示，她在週二向駐泰辦事處通報了此事件，辦事處告知她，若中國大使館希望正式提出抗議，可以向泰國外交部申訴，泰國外交部隨後會透過既有的外交管道與台灣辦事處聯繫。她補充指出，該影展已連續舉辦七年且均平安無事，直到今年第八屆才遭干擾。週三晚間，影展在沒有進一步衝突的情況下順利進行。當被問及中國大使館涉嫌干預一事時，台灣駐泰代表藍夏禮表示：「我們得到了來自各個合作夥伴的所有支持。（泰國）外交部並未打來電話，」他補充強調，泰國擁有言論自由與表達自由。