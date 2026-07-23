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美國職棒大聯盟（MLB）近期因「投球時鐘」規則再掀爭議。紐約洋基內野手卡瓦傑羅（José Caballero）因長時間維持打擊準備動作，遭聯盟要求裁判後續直接判定違規，結果在今（23）日比賽中立即被抓違規，讓洋基打擊教練當場暴怒、遭驅逐出場。洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後也狠批官方做法「很恥辱」。對此裁判長強森（Adrian Johnson）賽後受訪時直言，這項指令「直接來自MLB聯盟」。根據《紐約郵報》報導，卡瓦傑羅本季在打擊時習慣於投球時鐘剩下約8秒時低頭調整節奏，利用固定例行動作進入打擊狀態。不過這項習慣近日引發爭議，還成為20日洋基與匹茲堡海盜比賽衝突事件的導火線之一，然而今日再度引發爭議。今日的爭議事件發生在洋基與海盜雙重賽首戰的6局下半1人出局、一壘有人時。卡巴傑羅站上打擊區面對海盜中繼投手姆洛津斯基（Carmen Mlodzinski），當投球鐘倒數至9秒時，主審沃克特（Quinn Wolcott）突如其來吹罰卡巴傑羅違反投球鐘規定，直接判定1顆好球，球數來到2好0壞。卡巴傑羅當下不敢相信、情緒受到極大影響，隨後遭到揮空三振。看到自家打者被主審「暗算」，洋基打擊教練羅森（James Rowson）氣到衝上場向主審猛烈抗議，最終當場遭驅逐出場。第二場比賽洋基甚至賭氣將卡巴傑羅放在先發名單外以示抗議。面對洋基隊的怒火，本場比賽的裁判組裁判長強森（Adrian Johnson）賽後受訪時直言，這項指令「直接來自MLB聯盟」。強森坦言：「卡巴傑羅整季都在挑戰規則邊緣，我們接獲官方明確指示，今天起不要再給他任何警告，只要他做這個動作，就直接判定違規。 這就是事實，他的行為已經構成欺騙投手的違規。」對此遭開罰的卡巴傑羅無奈反駁，自己在打擊區只是在抓自己的節奏，根本沒有想要欺騙任何人，「規則明明是寫不能故意欺騙投手，但我只是在倒數8秒時準備好，我根本沒有騙人，他們根本是在針對我。」雖然洋基總教練布恩在賽後記者會上試圖保持理性，表示「大聯盟既然制定了新規定，我們身為球隊就必須去適應並做出改變」，但對於聯盟官方未事先與球隊進行協議或通報、直接在比賽中以沒有事先溝通過的方式裁罰，布恩完全無法接受。布恩面露怒容地表示：「沒有任何事前溝通，突然在比賽中用這種方式處理，這對整個聯盟來說是非常、非常恥辱的一件事。」