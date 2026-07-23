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本周六7月25日又是令人期待的統一發票開獎，財政部也提醒，如果怕忘記領獎、擔心遇到詐騙，趕快啟用「雲端發票中獎自動匯款」，只要完成一次設定，存入手機條碼或已歸戶載具的雲端發票若中獎，不管小獎大獎、從200元到1000萬元，獎金通通都會在領獎首日（遇例假日順延至次一營業日）自動入帳，還可省下印花稅。財政部說明，啟用「雲端發票中獎自動匯款」方式，除了到⠀「電子發票整合服務平台」設定之外，現在也能直接在「統一發票兌獎APP」搞定。不過，財政部提醒，要注意設定時間，開獎25日零時前設定，當期適用，若是開獎25日以後設定，就要到下期才適用。設定步驟也很簡單，財政部說，首先啟動「統一發票兌獎APP」，進入「功能總覽」，選擇「雲端發票中獎自動匯款」，再設定領獎帳戶並按下「儲存」。不過，財政部也提醒，已在平台設定而想更改帳戶者，可直接在APP操作，資料與平台即時同步，並建議APP更新至最新版（6.800.5 以上），享受更順暢的服務體驗。如果對領獎帳戶設定有問題，也可撥打24小時客服專線0800-521-988。