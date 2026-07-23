超人氣皮克敏手遊《Pikmin Bloom》今（23）日公布8月「主要花朵」資訊，下個月將會輪到「美人蕉」登場，顏色則是白色、黃色、紅色，這也是《Pikmin Bloom》首次推出美人蕉，副花則是「扶桑花」。另外，社群日預計在8月8日和9日舉行。
《Pikmin Bloom》官方指出，今年8月，首次推出白色、黃色、紅色美人蕉，提醒玩家，本月頭上開著美人蕉的皮克敏對抗蘑菇時的戰鬥力會更強。皮克敏上場戰鬥前，記得先餵皮克敏吃美人蕉精華。
8月期間，在巨大花朵旁種植一般的紅色、黃色、白色或藍色花瓣時，偶爾會開出扶桑花、向日葵、牽牛花、天堂鳥、蘭花仙人掌或美人蕉。摧毀蘑菇獲得的果實，也會提供以下其中一種精華：一般、扶桑花、向日葵、牽牛花、天堂鳥、蘭花仙人掌或美人蕉。
另外，8月社群日預計在父親節8月8日和9日舉行，詳細資訊待官方公布。
「美人蕉」是一種原產於熱帶與亞熱帶地區的花朵，分布從北美東南部到南美，是一種多年生草本的植物，常被栽培做為觀賞植物。花有猩紅色、橙紅色或黃色，有時有不同顏色的斑點。
我是廣告 請繼續往下閱讀
8月期間，在巨大花朵旁種植一般的紅色、黃色、白色或藍色花瓣時，偶爾會開出扶桑花、向日葵、牽牛花、天堂鳥、蘭花仙人掌或美人蕉。摧毀蘑菇獲得的果實，也會提供以下其中一種精華：一般、扶桑花、向日葵、牽牛花、天堂鳥、蘭花仙人掌或美人蕉。
另外，8月社群日預計在父親節8月8日和9日舉行，詳細資訊待官方公布。
「美人蕉」是一種原產於熱帶與亞熱帶地區的花朵，分布從北美東南部到南美，是一種多年生草本的植物，常被栽培做為觀賞植物。花有猩紅色、橙紅色或黃色，有時有不同顏色的斑點。