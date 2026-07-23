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川普揚言炸橋梁、電廠 伊朗：將攻擊美國利益設施

伊朗外長：防衛原則就是「以牙還牙」

美方仍稱願外交解決 國際憂衝突持續惡化

美國與伊朗衝突持續升溫，雙方圍繞全球能源命脈荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的對峙再度升級。美國總統川普（Donald Trump）揚言，只要伊朗攻擊一艘通行荷姆茲海峽的船隻，美軍就會摧毀伊朗一座橋梁或發電廠；德黑蘭隨即強硬回應，若伊朗基礎設施遭到攻擊，將「以牙還牙」，對區域內涉及美國利益的能源設施及基礎建設發動報復。綜合法新社、半島電視台等外媒報導，美軍22日對伊朗軍事設施展開新一波空襲，也是連續第12天對伊朗發動攻擊。美國中央司令部（CENTCOM）表示，此次行動旨在進一步削弱伊朗威脅荷姆茲海峽及周邊海域民用、商業船舶安全的能力。川普22日在社群平台發文警告，若伊朗以飛彈、火箭、無人機或其他武器攻擊任何一艘航經荷姆茲海峽的船隻，美國將立即轟炸並摧毀伊朗的一座橋梁或一座發電廠。面對美方威脅，伊朗迅速展現強硬態度。一名伊朗高階軍方消息人士向半官方媒體《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim News Agency）表示，伊朗對荷姆茲海峽擁有不可動搖的主權，絕不會讓這條戰略水道成為威脅自身安全的工具。這名官員強調，所有船舶若依照伊朗安排航行，通過海峽將可確保安全；但若未與伊朗協調，德黑蘭仍將堅決掌控這條重要航道，並認為這有助於維護荷姆茲海峽的長期安全。他並警告，若美國攻擊伊朗的橋梁或發電廠，伊朗將採取對等報復，攻擊區域內的橋梁、基礎建設，以及涉及美國利益的能源設施。該名官員還表示，「過去10天的局勢已足以讓美國明白，伊朗有能力打擊任何想攻擊的目標」，並稱川普若再次「豪賭」，最終只會讓自己再次蒙羞。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）也透過社群平台X重申，伊朗的防衛原則十分明確，就是「以牙還牙」。他表示，任何針對伊朗的侵略行動，包括攻擊國內基礎設施，都將遭到強而有力且果斷的報復。伊朗國營媒體則引述軍方人士指出，美國持續升高軍事威脅，只會使衝突進一步擴大。儘管軍事對抗升級，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）仍表示，華府依然願意透過外交談判尋求解決方案，但認為伊朗目前似乎並未認真看待相關協商。另一方面，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）則表示，透過第三方斡旋與美方的外交接觸仍在持續進行，顯示雙方尚未完全放棄談判可能。不過，分析人士指出，在軍事衝突持續擴大、互相威脅攻擊民用基礎設施的情況下，美伊原本已出現曙光的外交努力恐再度受挫。