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致癌油連環爆，台北市長蔣萬安今（23）上午邀集北市國小、國中、高中家長會、校長協會與教師會代表，召開營養午餐油品專案交流座談會。蔣萬安說，開學前會完成專案食安的稽查，把油品列為專案稽查最重要項目，未來也會將油品納入定期檢驗的項目，從每年超過30場專案稽查，變成每個月抽查。蔣萬安說，北市府清查後，目前掌握到是13個團膳業者、125 所學校及幼兒園用到有問題批號的油品。只要是使用到這個問題批號但是同樣的品項，都列為是有疑慮，全面要求回收、封存、去清點。蔣萬安說，開學前就會完成專案食安稽查，未來也會將油品納入定期檢驗項目當中，從目前安排的每一年至少超過30場的專案稽查，變成每個月針對校園包括團膳業者使用油品抽查，要確保學校營養午餐，孩子一定是使用安全無虞的所有食材，包括油品。蔣萬安說，今天特別邀請大家前來，也聽聽總會、家長、還有學校各位校長的建議。看怎麼樣把這食安這一塊，在既有基礎上把它做得更好。