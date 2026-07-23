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蔣萬安：目前掌握13個團膳業者、125所學校及幼兒園使用致癌油

蔣萬安：未來每月抽查校園及團膳業者使用的油品

蔣萬安：這次苯駢芘影響層面比2014年地溝油事件更廣

中聯致癌油品流入市面，便利商店熱銷食品、學校營養午餐都有使用。對此，台北市長蔣萬安今（23）日表示北市府接獲中聯油脂案通報後，已清查13家團膳業者、125所學校及幼兒園，並全面回收、封存疑慮油品。未來除每年至少30場專案稽查，也將每月抽查校園與團膳業者使用油品。另外，針對教育局將協助提起團體訴訟部分，蔣萬安特別提到，2014年頂新油品事件雖也曾提起團體訴訟，但全台僅30多所學校參與；此次台北市就有125所學校受影響，且涉及一級致癌物，影響層面更大。蔣萬安今邀集台北市國小、國中、高中等家長會、校長協會與教師會代表，召開營養午餐油品專案交流座談會，他在致詞中提到，7月2日接獲通報後，北市府掌握台中市政府提供的中聯油脂及3家下游廠商油品名單，立即全面清查產品流向與業者名單，並要求擴大預防性下架，讓所有資訊公開透明。針對學校營養午餐，蔣萬安表示，北市府也立即清查團膳業者及學校使用有問題批號油品的情形。目前掌握13家團膳業者、125所學校及幼兒園，第一時間已全面回收、封存及清點。不只處理有問題的批號，只要團膳業者使用過同品項油品，都列為有疑慮，並追查哪些學校及幼兒園使用，全面要求回收與封存。蔣萬安也提到，最新消息是新北市另有1家非中聯油脂下游的廠商，自主查驗發現苯駢芘超標。北市府也立即由衛生局、產業局及教育局全面清查，並進行預防性下架及持續盤點。開學前將完成專案食安稽查，並把油品列為重要項目。未來除每年至少30場專案稽查外，也會每月抽查校園及團膳業者使用的油品，確保學校營養午餐食材安全，相關數據也會公開透明。另外，在和各代表們談到處理團體訴訟部分時，蔣萬安特別指出，2014年的頂新油品事件中，當時有提起團體訴訟，但那時候全台灣只有30多所學校提出。蔣萬安表示，但這一次，一級致癌物的致癌油，台北市就有125所學校受害，所以這次的影響層面，比起上一次還要更大。而且是一級致癌物，所以在提出團體訴訟的過程，教育局會非常理解，也會把相關的流程釐清，提供給校方跟家長會，讓校方這個程序能夠為孩子、為大家來爭取權益。