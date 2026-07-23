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紐約洋基內野手齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）才剛公開坦言自己本季「打得很爛」，隨即在對匹茲堡海盜之戰轟出雙響砲、狂灌5分打點，率隊以8：5獲勝。照理說，如此火燙的表現應該讓他獲得更重要的打線位置，沒想到總教練布恩（Aaron Boone）隔天反而將他從第5棒往後調至第6棒，讓美媒忍不住質疑：洋基到底打算如何使用齊森姆，難道真的想把他逼離紐約？齊森姆本季表現起伏不定，日前談及自己的狀態時也沒有替自己找藉口，直接表示：「我整季都打得很爛，數字已經說明一切。」面對海盜之戰，齊森姆首局轟出3分砲，替洋基迅速建立領先。當海盜之後反超比分，他又在3局敲出超前2分全壘打，一人包辦5分打點，貢獻全隊超過一半的得分。尤其在法官（Aaron Judge）缺陣、洋基進攻火力不穩的情況下，齊森姆的雙響砲不只是個人成績爆發，更直接幫助球隊止住低迷。他以長打、速度與侵略性帶動打線，再次展現能夠單場改變戰局的能力。然而布恩公布下一場先發打線時，並未把狀態火燙的齊森姆往前調整，反而將他從第5棒降至第6棒。雖然只是相差一個順位，仍可能減少他在比賽後段獲得關鍵打席的機會。美媒《Source Sports》因此提出質疑，洋基究竟想從齊森姆身上得到什麼？當一名球員才剛轟出2發全壘打、包辦5分打點，下一戰卻沒有獲得任何棒次上的「獎勵」，自然容易讓外界聯想到，他是否沒有受到球團充分重視。齊森姆本季前95場出賽打擊率僅2成28，帳面成績確實不算突出，但他已累積16發全壘打、43分打點、26次盜壘與51得分，兼具長打與速度。在美聯二壘手當中，他的全壘打數僅次於勞爾（Brandon Lowe）與馬提（Ketel Marte），證明即使打擊穩定度不足，仍是同位置最具破壞力的進攻球員之一。目前並沒有跡象顯示洋基打算在交易大限前送走齊森姆，反而認為他具備成為未來內野核心的實力。