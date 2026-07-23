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▲Jennie唯一認愛的男友就是首個緋聞對象Kai（左），之後先後與GD（中）、V（右）傳出緋聞，她都沒有做出回應。（圖／翻攝自Kai IG@zkdlin、IG@8lo8lo8lowme、V IG@thv）

韓國女團BLACKPINK成員Jennie，近日因曬出一張與神祕男子親密靠肩照，而被猜是官宣認愛，不過之後揭曉是她新歌〈Less than a LOVER〉的男主角，也就是台灣男模Kai（Nah，本名晉愷）。這個烏龍緋聞，也讓眾人聯想到Jennie過去超狂的緋聞男主角陣容，不只曾與BIGBANG隊長GD、BTS成員V兩大男神爆熱戀，這兩段緋聞時間還超相近，僅僅差了幾天，但Jennie都未曾承認，而她唯一認愛過的男友則是另一位男神EXO成員Kai。Jennie在2016年出道後，首個緋聞對象就是Kai，兩人在2019年1月1日被《Dispatch》（簡稱D社）列為當年的元旦情侶，遭拍到深夜在公園手牽手約會的畫面。當時YG娛樂維持一貫回應，表示確認事實中。而SM娛樂則大方認愛，表示：「兩人是互有好感的關係。」但由於當時BLACKPINK與EXO都是處於上升期的超人氣團體，雙方也因此引來許多罵聲，因此這段戀情也在不到1個月，就於同月25日宣布分手，疑似是見光死。而在分手Kai兩年後，Jennie又遭D社爆跟GD在男方家約會，YG娛樂同樣不承認也不否認，但大批粉絲狂挖兩人歷年來的互動，Jennie不僅曾擔任GD歌曲〈THAT XX〉的MV女主角，隔年還合唱〈Black〉，GD也曾現身Jennie在錄音室開的IG直播，看起來感情非常好。不過緋聞傳了1年多後，有眼尖粉絲發現，GD於2022年5月取消追蹤了Jennie的IG帳號，但卻繼續追蹤其他3名BLACKPINK成員，因此猜測兩人已在那時候分手。在與GD爆出分手的同一個月，Jennie再度有新緋聞，被網友拍到一張與V在濟州島旅行的照片，但雙方公司都沒有正面回應。不過之後有駭客流出多張兩人私下親密合照，不只有在V家門口靠頭對鏡自拍、Jennie陪V在待機室做造型等，之後還被捕捉於法國巴黎街道牽手漫步，讓外界漸漸相信兩人戀情，甚至傳出Jennie是無縫接軌的傳聞。事實上，早在爆出緋聞的2021年12月，BTS集體開通IG時，V就被捕捉追蹤了Jennie，雖然秒退追後，表示是不小心按到，但隨著旅遊照片外流，也讓大家猜測戀情早就開始。不過這段從未有回應的緋聞，也在2023年12月V入伍前夕，爆出已分手，這次雙方也依然未承認，展現一貫冷處理態度。