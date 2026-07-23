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交通部今（23）日於行政院院會報告「打造4個90分鐘環島高效鐵路網」推動情形，說明將透過高鐵延伸宜蘭、高鐵延伸屏東、花東鐵路雙軌電氣化及南迴線形改善暨瓶頸路段雙軌化等四項關鍵計畫，逐步建構環島高效鐵路網。行政院長卓榮泰也在會中正式核定高鐵延伸宜蘭計畫，總經費為3521億，預估2036年通車；而高雄延伸屏東計畫，爭取2027年底前完成環評審查通過，即將綜合規劃陳報行政院。交通部表示，西部高鐵通車以來，不僅大幅縮短西部各城市間旅運時間，更帶動沿線地區產業布局、人才流動及都市發展，改變西部走廊生活型態、商務往來及產業發展模式，截至今年5月底止，全國鐵道路網包括高鐵、台鐵及捷運每日平均載運量已達352萬人次，其中營運中捷運路線有14條，尚有18項已核定捷運計畫，目前均持續推動建設中。交通部說明，國內鐵道系統已逐步建構高鐵、台鐵及捷運層次分明的鐵道運輸體系；然而台鐵目前台北至花蓮約150分鐘、左營至台東約120分鐘、花蓮到臺東約100分鐘，東西部走廊城際鐵路運輸效能仍存在明顯落差，因此推動環島高效鐵路網，將西部高鐵成功經驗延伸至北、南、東部，是提升國家整體競爭力及均衡區域發展的重要政策方向。交通部指出，行政院已於今日核定高鐵延伸宜蘭計畫，將即刻啟動後續民間參與招商、都計變更、用地取得、設計及施工作業，其餘高鐵延伸屏東計畫刻辦理綜合規劃及二階環評，花東雙軌已進入施工階段，南迴線形改善暨瓶頸路段雙軌化計畫則持續辦理綜合規劃作業，交通部將依規劃期程積極推動，預期相關計畫完成後將改善台灣北環、南環及東部鐵路運輸路網功能，有效紓解台鐵容量瓶頸，並可因應極端氣候提升國土運輸韌性，未來將持續積極推動各項建設，以打造安全、便捷、韌性且永續的環島高效鐵路網。交通部補充，高鐵延伸宜蘭總經費3521億元，包含工程經費、列車採購、基地建置及用地取得，規畫核定後11年完工通車，主要作業包括民間參與招商作業、都市計畫變更、用地取得、工程設計和後續施工，最後縡進行系統整合測試和履勘作業。