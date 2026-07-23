我是廣告 請繼續往下閱讀

經典《便利商店》神還原 重溫1999年開店回憶

▲橘子集團在2026漫畫博覽會中，復刻經典遊戲《便利商店》場景。（圖／記者朱永強攝）

▲橘子集團本次在漫博現場復刻《便利商店》場景，展出各種懷舊元素的商品。（圖／記者朱永強攝）

告別制式NPC UTUX引擎打造AI互動新體驗

▲在漫博橘子集團展區，可以透過麥克風和AI遊戲夥伴對話，體驗「UTUX引擎」的強大。（圖／記者朱永強攝）

▲在漫博橘子集團展區，民眾只要完成簡單的任務，就能獲得個人專屬的「時空通行證」。（圖／記者朱永強攝）

2026漫畫博覽會今（23）日登場，橘子集團本次以「Gamania AI：時空越境」為主題，打造「1999懷舊」、「2027未來」兩大展區，透過復刻1999年經典遊戲《便利商店》場景，搭配全新獨家AI技術「UTUX引擎」，帶領民眾體驗經典IP結合AI沉浸式科技的創新火花。《便利商店》最初在1999年推出，以「模擬經營商店」的模式在遊戲圈掀起熱潮，玩家化身便利商店店長，從選址開店、商品進貨、訂價，到招募員工、規劃貨架與投放廣告，全都得親自決定，且不同商圈擁有不同客群，玩家必須依照居民需求調整商品組合。橘子集團本次在漫博現場復刻《便利商店》場景，架上擺設包括「底片、舊雜誌週刊、懷舊零食、打卡機」等，讓民眾可以透過解任務與便利商店互動，回憶當年《便利商店》遊戲中經營店家的樂趣。穿過橘子集團展區的「時空走廊」，會來到「2027未來展區」，展區內擺放4座大型AI互動機台，民眾可以透過麥克風和AI遊戲夥伴對話。值得注意的是，這些AI遊戲夥伴並不像傳統遊戲的「NPC」，而是會依據體驗者的回答，即時給出不同回應，展現「UTUX引擎」的強大。將AI技術結合融入《便利商店》，是本次「Gamania AI：時空越境」最大亮點，民眾只要完成簡單的任務，除了能獲得個人專屬的「時空通行證」，還能在炎炎夏日獲得一支消暑的懷舊冰棒，絕對是2026漫畫博覽會必逛展區。