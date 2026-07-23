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▲潘孟安上午拜會韓國瑜。（圖／記者林調遜攝，2026.07.23 ）

食安風波持續延燒，國民黨25日舉辦「我是人，我反毒台」反毒油集會，台北市長蔣萬安也公開號召民眾參與。對此，總統府秘書長潘孟安今（23）日表示，集會遊行是台灣多元社會的展現，不管任何聲音，都必須讓所有執政者，不管是地方、中央，能謙卑以對，「他們的遊行，基本上尊重；他強調，不管中央、地方，基於這一次教訓，未來如何補強未來的食安網絡，是全民所關注。現任監察委員任期將於今年7月31日屆滿，總統賴清德6月間已提名新任監委人選，潘孟安上午陪同監察院正副院長、監察委員被提名人赴立法院拜會立法院長韓國瑜，期盼全體被提名人順利獲得立法院支持與同意。針對藍營號召上凱道抗議，潘孟安會後受訪時表示，台灣作為民主的國家，集會遊行包括結社等，都是民主國家社會人民的基本權利，基本上尊重，這是多元社會的展現，不管任何聲音，都必須讓所有執政者，不管是地方、中央，能夠謙卑以對，「他們的遊行，基本上尊重」。潘孟安表示，食安法規範已經很清楚，從2014年餿水油事件發生後，到今年為止，有經過多次的補正、修正法律，但仍有不足，因此行政院今天邀請六都的直轄市、各黨團、朝野討論目前法律「預防性下架」的標準作業程序（SOP），以後如何加重罰則、賠償制度等，要補足這十幾年來的法律、制度不足，讓食安網絡更綿密。潘孟安提到，現在輿情上有不同的意見，隨著時間到來，會越來越清楚，6月30日衛福部接到整個通報機制，7月1日就會同台中市政府去稽核、查驗中聯油廠，到現在一連串的動作，預防性下架包括全面下架等，都需要經過檢驗、專業的判斷，而總統賴清德也宣示得很清楚，從「該下架就下架、預防性下架就預防性下架、該檢驗就檢驗、該究責就究責」的四大原則，都是朝這個目標在進行。潘孟安說，油品的食安問題，就跟防疫一樣，不能有破口，防疫也是中央地方一起合作，食安也是如此，食安管理辦法裡面也載明得很清楚，「中央制定政策，地方負責稽核、查驗甚至輔導」，不管中央、地方，基於這一次的教訓，未來怎麼樣補強未來的食安網絡，是全民所關注，「讓人民買得安心、用得放心、吃得放心，我想這是最重要的，中央地方大家一起合作」。