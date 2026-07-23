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中國海警船頻頻在台灣周遭海域出沒騷擾，美國國務卿盧比歐昨日在菲律賓馬尼拉舉行的東南亞國家協會（ASEAN）外長會議表態，美國明確不同意中國派遣海警船至台灣海域，這違背兩國討論戰略穩定的精神。然而，中國海事局今(23日)再度針對台灣海峽部分海域進行實彈射擊，挑釁意味濃厚。盧比歐昨日在馬尼拉的東協外長會議後，針對中國屢屢派海警船到台灣海域一事回應，他強調，中國此舉違背維持戰略穩定精神。美國絕不接受國際海域由某些國家控制。盧比歐強調，美國將持續航行國際海域，致力航海自由及維繫承諾，美國與菲律賓及其他國家都有簽訂條約。不過，中國漳州海事局發布航行警告昨日晚間同步發布航行警告，宣布23日、24日將在台灣海峽部分海域進行實彈射擊，禁止進入。公告指出23日6時至18時實彈射擊範圍包括五點：23-41.31N、117-31.49E；23-36.23N、117-28.73E；23-35.10N、117-30.10E；23-38.60N、117-36.21E；23-41.30N、117-34.58E此外，24日6時至18時實彈射擊範圍包括四點：23-37.00N、117-26.50E；23-37.00N、117-29.50E；23-33.00N、117-29.50E；23-33.00N、117-26.50E。兩處地點皆位在東山島近海。中國近日在海上活動再度轉趨囂張，本周稍早與菲律賓船隻再度在南海爆發衝突。菲律賓軍方昨日指控，中國海警在南海仁愛暗沙以木棍攻擊菲律賓海軍人員，造成一名士兵頭部受傷。中國飛彈驅逐艦本周日在沖之鳥島附近的日本專屬經濟海域（EEZ）進行射擊訓練，這也是日本防衛省首次確認並公布外國軍艦在日本EEZ內進行實彈演習。日本政府對此提出嚴正抗議，中國態度仍強硬，宣稱沖之鳥是岩礁而非島嶼，不擁有專屬經濟區。