我是廣告 請繼續往下閱讀

中華郵政說明相關稅費計算方式調整如下：

EZPost提示應繳稅費

美國海關暨邊境保護局（CBP）為強化國際郵件進口管理，並防止低報價值、規避關稅及違法進口等情形，自明（24）日起，實施新版國際郵件進口處理程序，並同步調整關稅計算方式，並且不論是否產生關稅，每個商品類郵件都要繳納2美元進口處理費（Entry Fee）。根據中華郵政公司統計，每年寄往美國商品類郵件數量，約占總出口商品類郵件量約15%。新制上路後，寄往美國商品價值2,500美元（含）以下的郵件，均須由寄件人於交寄時預先繳納相關稅費，始得辦理後續進口通關及投遞作業；而商品價值逾2,500美元者，則由收件人依美國海關規定辦理正式進口報關程序。(一)關稅及相關稅費（Duty&Tax）：自115年7月24日起，關稅不再依郵件商品價值之10%計算，而改依商品之10碼美國稅則號數（HTSUS）、原產國、申報價值、數量及重量等資料，並對照美國海關相關規定之適用稅率計算。(二)手續費：本公司合作報關業者協助辦理代繳稅費作業手續費。(三)美國進口處理費（Entry Fee）：因應美國海關實施新版國際郵件進口處理程序相關作業，每件寄往美國之商品類郵件，不論是否產生關稅，均須繳納2美元進口處理費。寄件人於EZPost製作託運單時，應詳實填列內裝物品英文品名、原產國、商品申報價值、數量、重量等資料。美國10碼稅則號數（HTSUS）寄件人得自行填寫；如未自行填寫，則由EZPost系統依內容物資料判定，並顯示於託運單上。EZPost系統將依寄件人填寫之資料，計算並提示應繳稅費；稅費均以美元計價，並依前一營業日臺灣銀行即期賣出匯率收盤價折算為新臺幣。寄件人至郵局交寄郵件時，應併同郵資繳納相關稅費。中華郵政提醒，美國進口稅費係依美國海關最終審核結果認定；申報內容不完整、不正確或與實際內容物不符，可能導致補徵稅費、通關延誤、退回或其他結果，相關責任由寄件人自行負擔。