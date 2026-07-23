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致癌油連環爆，台北市長蔣萬安今（23）上午邀集北市國小、國中、高中家長會、校長協會與教師會代表，召開營養午餐油品專案交流座談會。蔣萬安在和家長代表對話時，針對後續的健康追蹤，會跟衛生局跨局處研議，如果家長對孩子健康有擔心檢查，會規畫綠色通道、專門門診來協助。台北市國小學生家長會聯合會總會長邱彥博在會議中指出，有問題的油品可能很多小孩子、老師吃下去，為了避免未來營養午餐又有同樣問題發生，是否可以提供免費的健康諮詢或檢查，譬如台北市立醫院能否做些檢查，因為有時候消費者心理就是這樣，越聽越害怕。蔣萬安則說，後續的營養追蹤、健康追蹤，會跟衛生局跨局處研議，未來不只是賠償跟訴訟問題，如果家長、爸爸媽媽對孩子健康有任何擔心想要做檢查，北市府來規劃一個，也許綠色通道或專門門診協助。蔣萬安坦言，包括他自己、很多市民都是外食族，吃便當、便利商店等，因為這件事還在持續，包括昨天提到非中聯的系統又查出，源頭到底是哪一個大的食用油廠？那為什麼會發生這個問題都還不清楚，所以地方政府就是擴大有疑慮全面停用下架。蔣萬安說，北市府會全面稽查、擴大有疑慮全面停用、協助綠色門診等後續團體訴訟，會把程序簡化、加速。過程中如果家長有任何建議，可以再提出。