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▲捷克目前有4家烏克蘭公司在捷克生產無人機，捷克本身有16家無人機公司生產整機，但零組件是從台灣出口，目前至少有20家公司跟台灣合作，認為目前出口量還是冰山一角，未來可以期待有更多。（圖／記者鍾泓良攝影）

出口無人機到捷克冰山一角 實際交易量更可觀

不僅當貿易夥伴 捷克代表：樂見台灣投資

捷克2025年及2026年上半年為台灣最大無人機出口國。商研院與捷克台灣商會今（23）日舉行合作備忘錄簽署（MOU）儀式，由商研院董事長許添財及捷克台灣商會會長黃鴻章共同簽署，攜手打造「台灣—中東歐產業合作平台」，更強調在於無人機人才、技術及產業交流。台灣去年上半年無人機出口由波蘭領先，但捷克去年第4季急起直追，最終出口約7萬架無人機至捷克，一舉超車波蘭。今年上半年，捷克無人機每月仍維持穩定訂單，今年上半年主要外銷國家前三名是捷克、沙烏地阿拉伯，以及波蘭。商研院今日與捷克台灣商會一同簽署MOU，雙方合作包含新興載具產業合作、技術與人才交流，以及國際市場推廣與媒合。許添財表示，商研院身為國家級商業與服務業研發智庫，本次與捷克台灣商會的合作，不僅是台捷產業發展與貿易鏈結的深化，更是台灣布局中東歐市場的重要里程碑。他提到，就他所知50幾家台灣團隊在世界上賣無人機，希望透過商研院平台，將協助台灣先進的無人機、無人載具等相關新興科技、人才與商業模式，穩健走進捷克與整個中東歐市場。對於捷克的無人機商機，黃鴻章則表示，捷克目前有4家烏克蘭公司在捷克生產無人機，捷克本身有16家無人機公司生產整機，但零組件是從台灣出口，目前至少有20家公司跟台灣合作，認為目前出口量還是冰山一角，未來可以期待有更多。他分析，是因波蘭距離烏克蘭很近，因此捷克也成為烏克蘭的重鎮基地，再加上捷克軟體人才非常多，所以建立生產基地，許多企業也對於台灣企業有相當的興趣。台灣新東向全球產學研聯盟協進會秘書長鄭宗宜則補充，台灣許多零組件並不是以無人機項目出口到捷克，而是用電子組件，因此認為實際交易量只會更大，更說近期美國也有示警波蘭可能會遭受到俄羅斯攻擊，因此選在捷克生產無人機也有分散生產基地意味，顯示無人機商機確實很大。捷克投資局駐台代表Matouš Kostlivý則說，過去許多歐洲國家在進出口都是考量到商業，但是在俄烏戰爭後就愈來愈看重安全及韌性，認為這與台灣成為捷克重要經濟夥伴息息相關。但他也強調，捷克與台灣不僅限於貿易夥伴，而是希望台灣廠商也可以有機會在捷克落地，因此樂見看到更多台灣企業選擇捷克成為前進歐洲的基地。