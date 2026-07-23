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41歲NBA超級巨星詹姆斯（LeBron James）離開洛杉磯湖人後，新東家至今仍未揭曉。美媒《Yahoo Sports》資深記者歐康納（Kevin O’Connor）分析，詹姆斯過去每次轉隊前，都習慣先確認球隊擁有完整的爭冠藍圖；這次遲遲沒有決定，可能是在等待追求者能否網羅昔日冠軍隊友厄文（Kyrie Irving）或戴維斯（Anthony Davis）。然而，騎士與勇士構想中的兩條補強路線，如今都面臨重大阻礙。詹姆斯即將迎來生涯第24個賽季，他在今夏表態不會重返湖人後，吸引騎士、勇士、熱火及76人等球隊關注。經紀人保羅（Rich Paul）強調，詹姆斯不會被外界催促，選擇新東家是重要的個人生涯決定，因此會花時間評估各隊條件。《Yahoo Sports》資深記者歐康納指出，詹姆斯2010年加盟熱火、2014年重返騎士，以及2018年轉戰湖人時，背後都有清楚的陣容規畫。這次也不例外，他希望新東家不是只有自己加入，而是能搭配熟悉、具冠軍經驗的核心戰力，因此厄文與戴維斯成為兩位最受關注的人選。騎士被視為詹姆斯可能重返的熱門選項之一，外界也提出讓他再次與厄文合作的構想。兩人曾在2016年帶領騎士奪下隊史首冠，如果能在生涯尾聲重聚，無論競爭力或話題性都相當驚人。不過，現階段並沒有跡象顯示達拉斯獨行俠願意出售厄文。即使騎士嘗試推動交易，也必須付出高額薪資配平、選秀權及現有輪替球員，還可能影響目前後場配置。厄文近年也受到傷病影響，對任何有意交易他的球隊而言，都是不可忽視的風險。勇士則希望用另一條路吸引詹姆斯。歐康納報導，金州勇士有意先向華盛頓巫師交易戴維斯，再以「與戴維斯重聚、搭檔柯瑞（Stephen Curry）及格林（Draymond Green）」作為招募詹姆斯的主要賣點。潛在交易包裹可能以巴特勒（Jimmy Butler）的到期合約搭配選秀資產為核心，但巫師目前並未展現送走戴維斯的意願，反而計畫在他符合資格後展開續約談判。戴維斯本人與經紀團隊也未公開表示希望離開華盛頓，使勇士的重磅補強計畫難以推進。除了騎士與勇士，熱火、76人也被列為詹姆斯的潛在下家。熱火甚至一度誤將名為「詹姆斯加盟記者會」的預備影片公開，引發外界猜測，但球團隨後解釋，這只是為可能情況預先準備的內容，並不代表雙方已經達成協議。