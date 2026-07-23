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▲潘孟安今陪同監察院正副院長、監察委員被提名人赴立法院拜會立法院長韓國瑜。（圖／記者林調遜攝，2026.07.23 ）

▲韓國瑜與陳永興握手。（圖／記者林調遜攝，2026.07.23 ）

總統府秘書長潘孟安今（23）日陪同監察院正副院長、監察委員被提名人赴立法院拜會立法院長韓國瑜。對於總統賴清德對於廢監察院的態度是否一致？潘孟安表示，在未修憲、經過社會共識前，憲政機關還是要持續運作，不能因此中斷，任期屆了還是要照常提名；他強調，社會共識如何、修憲與否，可讓憲政機關同時運作，社會各界再去討論，「我想這個可以並行不悖，沒有衝突」。現任監察委員任期將於今年7月31日屆滿，賴清德6月間提名前台灣人權促進會會長陳永興擔任監察院長、現任監察委員王榮璋為副院長，另提名台灣基督長老教會玉山神學院講師高天惠Eleng Tjaljimaraw等人擔任監委。潘孟安上午陪同監察院正副院長、監察委員被提名人赴立法院拜會韓國瑜，期盼全體被提名人順利獲得立法院支持與同意。潘孟安會後受訪時表示，不管是總統提名的監察委員、大法官或是考試委員，都循例拜會國會，謝謝韓院長安排時間接見所有監察委員，他也逐一來介紹所有監察委員的學經歷，以及他們的專長、專業。潘孟安提到，韓院長允諾盡速安排朝野協商，在下午或是這兩天，盼在法定日期8月底前審竣完畢，讓大家來做審核，包括到國會審核、進行投票，「我想這一點要特別謝謝韓院長，包括我們黨團幹事長莊瑞雄的協助，特別謝謝他們的安排」。媒體詢問，這次的監委名單，要通過可能性不大，若最後未通過提名，總統是否沿照過去案例不提名？而賴清德對廢監院的態度是否仍一致，是否希望黨提案加入修憲行列？對此，潘孟安表示，不管是廢監察院、考試院等，社會有各種不同的討論，但我國目前的憲政體制是五權分立，在尚未修憲、尚未經過社會共識前，憲政機關還是要持續運作，五院跟總統府都是憲政機關，憲政機關也不能因此而中斷，任期屆了，還是照常要提名，在修憲以前還是要尊重、維護憲政的運作體制。潘孟安提到，今天拜會國會後，會循例拜會各黨團、尋求各朝野立委的支持，讓監委審核盡速通過、履行憲政義務；同時，有人說監委提名是「綠油油」，他要特別說明，憲政機關在憲法增修條文裡面寫得很清楚，監察委員獨立行使職權，因為獨立行使職權，就不受政黨的影響，因此沒有所謂的政黨比例的問題，但總統府還是基於尊重各政黨、團體、學校、機關、行政單位，包括民意機關，總共行文尋求328個機關、團體、學校、政黨來推薦。潘孟安續指，所有的名單，很多是自薦，也有很多是各團體推薦的，都是一時之選，也經過審薦委員會多次審核，希望能獲得立法院朝野立委的支持，讓憲政機關可以並行不悖地運作，至於社會共識如何、修憲與否，可讓憲政機關同時運作，社會各界再去討論，「我想這個可以並行不悖，沒有衝突」。另外，針對前民進黨祕書長、前台糖董事長吳乃仁捲入台糖土地案，目前已被獲釋一事，潘孟安說，不管是民事、刑事，司法的部分歸司法，「這邊沒有意見」。