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▲南珉貞看到猛男脫衣服，表情超驚喜。（圖／南珉貞Threads@minjeong_w_）

富邦啦啦隊Fubon Angels韓籍女神南珉貞昨（22）日受邀參加台灣啤酒舉辦的活動，當天台啤找來韓國猛男團體Wild Wild的4名成員助陣，在台上大跳脫衣熱舞，南珉貞看得目不轉睛，嘴角沒下來過。她事後更發文直呼：「謝謝台灣啤酒邀請我…」結果引來螢幕CP崔維斯（Travis）吃醋回應：「你看起來很開心呢」，讓上千名粉絲全笑翻。崔維斯是富邦悍將應援團團長，過去曾在表演時和南珉貞上演「棒棒糖接吻」，讓粉絲興奮尖叫，將他們湊成螢幕CP，雖然南珉貞曾大方回應崔維斯不是她的菜，但二人私下仍維持好交情。昨日南珉貞在Threads分享自己參加台啤活動的照片，只見她被4名Wild Wild的猛男圍在中間，留下合照。看表演時，南珉貞見猛男脫掉上衣，也驚訝到瞪大雙眼，還忍不住摀嘴，頻頻拿起手機錄影，感覺十分沉浸在現場歡快的氛圍。這篇貼文曝光後，吸引7千多名網友按讚，崔維斯也現身留言，語帶吃醋地說：「你看起來很開心呢」，還用一個皺眉的表情符號，讓全場粉絲笑翻，紛紛留言調侃：「隔著螢幕都聞得到醋味」、「棒棒糖亂送的後果」、「阿崔你該脫了，秀出你的腹肌打敗其他男人」。其實南珉貞過去也曾因崔維斯和其他啦啦隊女神接觸，忍不住吃醋，像是她曾在記者會上爆料，自己看到崔維斯幫安芝儇綁鞋帶，她當時還開玩笑威脅：「崔維斯小心一點，你真的不要當渣男！」而崔維斯送李晧禎棒棒糖時，南珉貞也曾假裝臭臉走掉，兩人之間不是情侶但勝似情侶的化學反應，經常讓粉絲直呼「很好嗑」。