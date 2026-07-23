我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《殺人者的購物中心2》本季增加S級女殺手Q，由玄理飾演。（圖／Disney+）

▲町田啓太是AKIRA的師弟，因出演《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》、《今際之國的闖關者》爆紅。（圖／LDH 愛夢悅）

《殺人者的購物中心2》22日在Disney+正式開播，首播一次公開第1、2集，其中第一集結尾，一名在酒店接下暗殺任務的長髮美女驚喜現身，短短幾秒鏡頭就掀起觀眾熱議，她正是飾演「Q」的演員玄理（玄里），也是日本男星町田啓太的老婆，這次首度加入《殺人者的購物中心》宇宙，神祕登場立刻成為話題。《殺人者的購物中心2》開播，目前公開的第1、2集中，玄理僅在第一集尾聲現身，飾演全球傭兵組織「巴比倫」東亞分部作戰現場指揮官Q。她是專精暗殺與間諜任務的S級頂尖女殺手，擁有豐富實戰經驗，不僅深受隊員信賴，也是團隊王牌，即使面對再危急的戰況，依舊能冷靜分析、精準下達指令完成任務。為了詮釋這個角色，玄理更透露特地增重5公斤，而且增加的幾乎全是肌肉，希望讓角色看起來更具壓迫感與說服力。玄理是居住在日本的韓國演員，2006年出道，活躍於日本影壇多年，曾演出《離天堂還很遙遠》、《東京之惡2》、《院內警察》、《柏青哥》，以及《今際之國的闖關者3》等作品，今年初也客串Netflix影集《愛情怎麼翻譯？》。她是日本長大的韓國僑胞，精通日語、韓語與英語，2014年更憑電影《聽水的聲音》拿下第29屆高崎電影節最佳女新人獎，之後再與名導濱口龍介合作《偶然與想像》，該片勇奪第71屆柏林影展銀熊獎，演技備受國際肯定。她與町田啓太因2017年合作電影《終點站》相識，隔年又在NHK日劇《女子的生活》再度合作，感情逐漸升溫，2022年9月被《週刊文春》曝光戀情，同年12月25日正式宣布結婚。町田啓太當時在聲明中表示，兩人因合作電影結緣，之後成為能彼此扶持的夥伴，並以結婚為前提交往，希望未來一起努力，成為更好的人，也會成為更好的演員。《殺人者的購物中心2》描述歷經殘酷接班訓練後，成為Murder Help新任代表的鄭智安（金慧峻 飾），與死而復生的鄭進灣（李棟旭 飾）聯手，正式向全球組織「巴比倫」展開反擊。全劇每週三下午3點於Disney+更新。