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洛杉磯道奇日本球星大谷翔平本季平均揮棒速度下降，一度被認為可能與打擊低潮、長打數據下滑有關。不過深入比對進階數據後發現，問題未必出在力量衰退，而是他主動縮窄站姿，讓擊球點往捕手方向後移。日本職棒前讀賣巨人總教練高橋由伸先前觀看大谷打擊時，一眼便發現這項細微變化，如今大谷本人也證實，調整站姿是為了重新取得整體打擊平衡。大谷本季平均揮棒速度約為每小時74.7英里，相較過去確實有所下降。Baseball Savant數據也顯示，他的平均擊球初速、強勁擊球率與每打席形成「甜蜜點擊球」的比例，部分數字不如前一季。然而，揮棒速度下降並未與打擊成績完全同步。大谷自5月中旬自認打擊感覺改善後，主要攻擊數據隨之回升，但揮棒速度並沒有明顯增加，這代表他4月底至5月初的低潮，不能單純歸因於球棒揮得比較慢。反而在擊球能力方面，大谷的揮棒率下降，即使揮空，球棒與球之間的距離也比過去更接近；理想揮棒與擊球軌跡重疊的比例同樣提升。換句話說，他可能犧牲部分最大揮棒速度，換取更長的看球時間與更精準的擊球點。MLB官網數據研究人員阿德勒（David Adler）分析，大谷的關鍵變化可能出在「擊球點」。去年他的平均擊球位置約在本壘板後方1.4英吋，本季則後移至4.3英吋，兩者相差約7.4公分，接近一顆棒球的直徑。由於球棒在揮擊過程中需要時間加速，擊球點愈靠後，球棒可能還沒達到最高速度便已接觸球，因此系統測得的平均揮棒速度也會降低，這項變化支持大谷可能刻意延後判斷、讓球進得更深再出棒，而非身體能力突然下滑。真正讓整個謎題逐漸拼湊完成的，是高橋由伸觀看大谷打席時提出的一句疑問：「他今年的站姿是不是比去年窄？」進一步比對後發現，大谷本季準備打擊時，右腳確實比去年更靠近捕手一側，位置相差約13至14公分；雙腳之間的站姿寬度，也從去年的36.7英吋縮短至33.8英吋，減少2.9英吋，換算約7.3公分。這個數字幾乎與擊球點後移的7.4公分完全一致。由於右腳往捕手方向移動、雙腳站得更窄，身體與揮棒軌跡也隨之後移，進而讓平均擊球位置落得更後方。賽後被問到站姿變窄時，大谷也承認自己確實做了調整，並以「整體平衡」形容背後原因。大谷表示，縮窄站姿可以幫助自己決定身體方向，肩膀是否提前打開、握把高度等細節，也都會影響整體揮棒感覺，因此他會依當下狀況不斷微調。例如面對左投時，大谷本季的右肩比去年更加關閉，身體朝向與觀看投手的角度也因此改變。站姿並不是單獨調整的項目，而是他為了讓肩膀、握把、視線與揮棒軌跡重新協調所做的整體修正。大谷揮棒速度下降，看似是力量或狀態衰退的警訊，實際上可能只是站姿變窄、擊球點後移造成的數據結果。