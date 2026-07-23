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盼召開國家藥物韌性國是會議：落實關鍵藥物國產化

美國總統川普（Donald Trump）宣布，自2028年8月起，進口至美國學名藥課徵高達100%的關稅，一年後再提高至 200%，目標推動製藥回流；此舉引發國內藥界恐慌。我國口服液劑龍頭藥廠晟德今（23）日喊話，產官學應「同島一命」，目前雖尚未對公司營運造成實質影響，但近年台灣因健保給付過低、國際原廠藥已陸續退出市場，醫界對進口學名藥依賴提升，國內藥品供應韌性已存在結構性風險。晟德指出，公司在業內有「台灣水劑之王」的美譽，在台灣兒科水劑市場擁有70%的市佔率，包含糖漿、懸浮液等。水劑對於兒童用藥格外重要，特別是「適口性（口味好壞）」與「精準均勻的劑量控制」是極高技術壁壘，也是得到基層診所與醫院信賴的原因。對晟德而言，美國擬加徵學名藥關稅並不意外、也在預期之中；「讓美國再次偉大MAGA」，已是美國兩黨主流民意，半導體晶片製造與生技醫藥業等關鍵產業重返美國本土製造，都無法避免。一旦美方對台灣、印度、日韓、瑞士等國家輸美學名藥加徵關稅，將推升各國學名藥廠成本。晟德呼籲，產官學應「同島一命」，由主管機關召開「國家藥物韌性國是會議」，協力加速整合各界意見盤點韌性藥品，落實「國家藥物韌性與關鍵藥物國產化」的重要台灣生技政策，透過健保制度、藥價措施、修法與立法等工程，提升國內原料藥、新藥與學名藥的製藥能量，確保民眾用藥安全與供應穩定。近年政府推動「國家藥物韌性整備計畫」，強調「國產國用」，避免國際供應鏈斷裂導致國內缺藥。晟德在其中有兩大核心策略分別為：一、 小兒罕病與重症用藥專案製造為了因應少子女化並補足國內兒童用藥缺口，晟德配合優化兒童醫療照護政策，獲准專案委託製造小兒心衰竭水劑藥品「心寧寶 Cen-Capto」。這類藥品市場雖小（商業利益低），但對病童不可或缺，由國內本土大廠接手製造，最能體現「國藥國造」守護國人健康的精神。二、 延伸優勢至銀髮族與中樞神經（CNS）藥水台灣邁入超高齡社會，晟德利用水劑調配經驗，開發出適合長者吞嚥、可精準依體重微調劑量的中樞神經（CNS）內服液劑（例如阿茲海默症、帕金森氏症相關失智症用藥 Rivastigmine 液劑），解決高齡患者吞嚥錠劑困難、拒藥的問題。晟德指出，相關政策尚未對公司營運造成實質影響，藥品供應及既有業務維持正常；晟德新竹廠早已通過國際最高標準的 PIC/S GMP 認證，擴廠後水劑年產能已達 3,000 噸，不僅能百分之百滿足國內用藥韌性，也具備承接國際專業代工（CDMO）的實力。除了穩固台灣本業，晟德的水劑與特殊藥物開發近年亦積極佈局東南亞、香港等海外市場，逐步將「台灣製造」的優質藥品推向亞洲。