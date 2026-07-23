美國總統川普（Donald Trump）宣布，自2028年8月起，進口至美國學名藥課徵高達100%的關稅，一年後再提高至 200%，目標推動製藥回流；此舉引發國內藥界恐慌。我國口服液劑龍頭藥廠晟德今（23）日喊話，產官學應「同島一命」，目前雖尚未對公司營運造成實質影響，但近年台灣因健保給付過低、國際原廠藥已陸續退出市場，醫界對進口學名藥依賴提升，國內藥品供應韌性已存在結構性風險。
晟德指出，公司在業內有「台灣水劑之王」的美譽，在台灣兒科水劑市場擁有70%的市佔率，包含糖漿、懸浮液等。水劑對於兒童用藥格外重要，特別是「適口性（口味好壞）」與「精準均勻的劑量控制」是極高技術壁壘，也是得到基層診所與醫院信賴的原因。
對晟德而言，美國擬加徵學名藥關稅並不意外、也在預期之中；「讓美國再次偉大MAGA」，已是美國兩黨主流民意，半導體晶片製造與生技醫藥業等關鍵產業重返美國本土製造，都無法避免。一旦美方對台灣、印度、日韓、瑞士等國家輸美學名藥加徵關稅，將推升各國學名藥廠成本。
盼召開國家藥物韌性國是會議：落實關鍵藥物國產化
晟德呼籲，產官學應「同島一命」，由主管機關召開「國家藥物韌性國是會議」，協力加速整合各界意見盤點韌性藥品，落實「國家藥物韌性與關鍵藥物國產化」的重要台灣生技政策，透過健保制度、藥價措施、修法與立法等工程，提升國內原料藥、新藥與學名藥的製藥能量，確保民眾用藥安全與供應穩定。
近年政府推動「國家藥物韌性整備計畫」，強調「國產國用」，避免國際供應鏈斷裂導致國內缺藥。晟德在其中有兩大核心策略分別為：
一、 小兒罕病與重症用藥專案製造
為了因應少子女化並補足國內兒童用藥缺口，晟德配合優化兒童醫療照護政策，獲准專案委託製造小兒心衰竭水劑藥品「心寧寶 Cen-Capto」。這類藥品市場雖小（商業利益低），但對病童不可或缺，由國內本土大廠接手製造，最能體現「國藥國造」守護國人健康的精神。
二、 延伸優勢至銀髮族與中樞神經（CNS）藥水
台灣邁入超高齡社會，晟德利用水劑調配經驗，開發出適合長者吞嚥、可精準依體重微調劑量的中樞神經（CNS）內服液劑（例如阿茲海默症、帕金森氏症相關失智症用藥 Rivastigmine 液劑），解決高齡患者吞嚥錠劑困難、拒藥的問題。
晟德指出，相關政策尚未對公司營運造成實質影響，藥品供應及既有業務維持正常；晟德新竹廠早已通過國際最高標準的 PIC/S GMP 認證，擴廠後水劑年產能已達 3,000 噸，不僅能百分之百滿足國內用藥韌性，也具備承接國際專業代工（CDMO）的實力。除了穩固台灣本業，晟德的水劑與特殊藥物開發近年亦積極佈局東南亞、香港等海外市場，逐步將「台灣製造」的優質藥品推向亞洲。
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對晟德而言，美國擬加徵學名藥關稅並不意外、也在預期之中；「讓美國再次偉大MAGA」，已是美國兩黨主流民意，半導體晶片製造與生技醫藥業等關鍵產業重返美國本土製造，都無法避免。一旦美方對台灣、印度、日韓、瑞士等國家輸美學名藥加徵關稅，將推升各國學名藥廠成本。
盼召開國家藥物韌性國是會議：落實關鍵藥物國產化
晟德呼籲，產官學應「同島一命」，由主管機關召開「國家藥物韌性國是會議」，協力加速整合各界意見盤點韌性藥品，落實「國家藥物韌性與關鍵藥物國產化」的重要台灣生技政策，透過健保制度、藥價措施、修法與立法等工程，提升國內原料藥、新藥與學名藥的製藥能量，確保民眾用藥安全與供應穩定。
近年政府推動「國家藥物韌性整備計畫」，強調「國產國用」，避免國際供應鏈斷裂導致國內缺藥。晟德在其中有兩大核心策略分別為：
一、 小兒罕病與重症用藥專案製造
為了因應少子女化並補足國內兒童用藥缺口，晟德配合優化兒童醫療照護政策，獲准專案委託製造小兒心衰竭水劑藥品「心寧寶 Cen-Capto」。這類藥品市場雖小（商業利益低），但對病童不可或缺，由國內本土大廠接手製造，最能體現「國藥國造」守護國人健康的精神。
二、 延伸優勢至銀髮族與中樞神經（CNS）藥水
台灣邁入超高齡社會，晟德利用水劑調配經驗，開發出適合長者吞嚥、可精準依體重微調劑量的中樞神經（CNS）內服液劑（例如阿茲海默症、帕金森氏症相關失智症用藥 Rivastigmine 液劑），解決高齡患者吞嚥錠劑困難、拒藥的問題。
晟德指出，相關政策尚未對公司營運造成實質影響，藥品供應及既有業務維持正常；晟德新竹廠早已通過國際最高標準的 PIC/S GMP 認證，擴廠後水劑年產能已達 3,000 噸，不僅能百分之百滿足國內用藥韌性，也具備承接國際專業代工（CDMO）的實力。除了穩固台灣本業，晟德的水劑與特殊藥物開發近年亦積極佈局東南亞、香港等海外市場，逐步將「台灣製造」的優質藥品推向亞洲。
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