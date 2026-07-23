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725凱道集會成焦點 藍營「領導權」角力浮上檯面

蔣、盧競爭反綠共主？爆兩人共同擔心「這件事」

中聯油脂問題油事件持續延燒，行政院21日邀集六都市長召開《食品安全衛生管理法》修法會議，然而，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕卻「提前落跑」，引發外界議論。媒體人黃創夏則分析，兩人實際上都在爭奪7月25日凱道集會的主導權，更爆料他們私下有個共同擔憂，那就是國民黨主席鄭麗文「幾點到」，屆時若同台，「那個病毒比毒油更傷」。隨著2026九合一選舉逼近，首都選戰備受矚目，蔣萬安近來積極推動營養午餐免費、西門町吸菸區等政策，力拚連任，但也因「安鼠之亂」、「天價遮陽傘」等爭議遭到批評。此次中聯油脂事件爆發後，他更率先號召民眾於7月25日走上凱達格蘭大道，參與「我是人，我反毒台」集會，將食安議題升高為政治攻防焦點。外界也解讀，蔣萬安希望藉由此次行動，進一步鞏固自己在藍營的政治地位。前政務委員張景森日前便分析，蔣萬安突襲式發動725集會，不只是為食安發聲，更是在爭奪藍營領導權，甚至有意藉此壓制盧秀燕。黃創夏日前在政論節目《台灣ON AIR》也提出相似看法，蔣萬安與盧秀燕近期一連串動作，真正競爭的並非食安議題本身，而是「誰最能砲打民進黨中央」。他認為，兩人都希望藉由725凱道活動，爭取最大的政治話語權，進一步成為藍營支持者眼中的「反綠共主」，因此雙方都在布局，搶占政治制高點。除了分析藍營內部角力外，黃創夏還透露，自己聽聞蔣萬安與盧秀燕私下其實都在擔心同一件事，那就是「鄭麗文幾點到」。當主持人追問有何差別時，黃創夏笑稱，兩人得考慮究竟是要「早走」還是「晚到」，才能避免與鄭麗文同台。他隨後更語帶諷刺表示，「如果要同台的話，搞不好那個病毒有時候會比毒油傷害性更多」。