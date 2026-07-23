我是廣告 請繼續往下閱讀

登山鞋走到解體 外國遊客臨時用塑膠袋包腳

山頂不到10度 晝夜溫差超過10度

高齡山難增加 84歲、99歲登山客接連獲救

資深山友：覺得撐不住就應立即放棄

日本持續遭遇「災害級高溫」侵襲，各地氣溫動輒飆破40度，隨著富士山進入夏季登山旺季，大批國內外遊客湧入朝聖。然而，警方與救難單位也接連處理多起山難事件，其中高齡登山客因體力不支受困的案例明顯增加，當局呼籲民眾切勿輕忽高山低溫與高山症風險，應依自身體能評估是否攻頂。綜合日媒報導，22日日本多地持續出現超過40度的極端高溫，富士山五合目也擠滿準備攻頂的登山客。由於陽光直射，即使身處高山，白天仍感到炎熱，甚至有外國遊客因不耐高溫，途中脫掉上衣赤裸上身行走。除了酷暑之外，裝備不足仍是富士山登山的一大隱憂。日本自2025年起加強入山管理，為防止穿著輕便服裝登山，入山前會檢查登山客是否攜帶雨衣、防寒衣等基本裝備。不過，仍有外國遊客在途中發生裝備問題。一名登山客表示，同伴的運動鞋爬到一半突然損壞，只能利用繃帶與塑膠袋進行簡易包紮後繼續行程。雖然山腳下高溫炎熱，但富士山山頂氣候截然不同。山梨縣富士山觀光振興單位指出，海拔每上升100公尺，氣溫約下降0.6度，從五合目到山頂，白天氣溫相差約9度，夜間甚至可超過13度。工作人員表示，山頂氣溫往往低於10度，凌晨甚至只有4、5度，加上強風吹襲，體感溫度更低，因此保暖衣物絕對是登山必備裝備。事實上，兩年前就曾有一支印尼登山團採取俗稱「彈丸登山」（不住宿、連夜攻頂）的方式攀登富士山，結果在九合目附近因低溫受凍，其中一人甚至因失溫失去意識，經山岳救難隊救援後才順利脫險。除了低溫風險，高齡登山客增加，也讓救援案件明顯攀升。22日，一名75歲男性因體力透支無法行走，由山岳救難隊協助下山。更早之前，20日中午，一名84歲男子在富士宮登山路線新七合目附近因疲勞倒地，救難人員將他一路背回五合目。17日則有一名99歲女性登山途中跌倒受傷，雖先在山屋休息，但最後仍決定放棄攻頂，在救援人員協助下安全下山。日本警察廳統計顯示，2025年全日本共發生3623起山難事件，其中約一半為60歲以上登山客；80多歲登山者發生山難的人數，更較5年前增加約四成，反映高齡登山安全問題日益受到關注。儘管如此，不少高齡民眾仍希望完成登頂富士山的人生目標。有72歲、69歲登山客表示，富士山是日本最高峰，「一生至少要爬一次」；一名81歲山友則笑說，自己60歲退休後才開始爬山，已登頂11次，希望能一路挑戰到85歲。不過，他們也坦言，隨著年紀增長，體力已大不如前，不僅背包重量必須減輕，也會準備更多飲水、防寒外套及補充鹽分的食品，例如鹽羊羹，以降低脫水及中暑風險。曾11度登頂富士山的81歲男子提醒，高山最大的敵人除了低溫，還有氧氣稀薄造成的高山反應。他呼籲：「山上的氧氣不足，如果覺得自己的體力已經不行，就應該果斷放棄登山，不要勉強攻頂。」日本官方也再次提醒，夏季雖是富士山登山旺季，但高山環境變化快速，民眾應備妥保暖衣物、雨具及足夠補給，並依照自身體能規劃行程，避免因逞強而發生危險。