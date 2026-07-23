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NBA自由市場最大焦點持續圍繞在湖人球星詹姆斯（LeBron James）身上，外界都在等待這位41歲超級巨星做出下一站的決定。不過，即便是詹皇最親近的家人，似乎也沒有掌握任何內幕消息。近日，網紅Biggy2x在影片中直接詢問詹姆斯親兒子布朗尼（Bronny James），外界盛傳父親是否可能加盟金州勇士，結果布朗尼的反應讓網友笑翻。美國知名網紅Biggy2x在最新的影片中，直接當著洛杉磯湖人隊後衛布朗尼的面詢問他那位傳奇老爸是否打算加盟金州勇士隊。面對這題讓全聯盟燒腦的難題，布朗尼只是當場大笑，坦承自己其實跟螢幕前日夜追蹤謠言的球迷一樣完全不知道情況。布朗尼笑著回應：「兄弟，我真的不知道他要去哪裡。但如果他真的去勇士，那絕對太瘋狂了！」值得一提的是，布朗尼上季效力湖人期間，也曾與勇士有過交手經驗。4月9日湖人客場對決勇士，他登場21分鐘，繳出10分、3助攻與1籃板的表現，幫助球隊以119：103擊敗對手。如今若父親真的加盟勇士，布朗尼就會在球場另一端看著詹姆斯穿上曾經陌生的藍金色球衣，這樣的劇情也讓球迷充滿想像。詹姆斯加盟勇士的傳聞近期持續升溫，雖然目前尚未有正式消息，但多方報導指出，勇士、騎士以及熱火仍被視為詹皇爭奪戰中的領先梯隊。若詹姆斯最終披上勇士戰袍，將與生涯最大對手之一的柯瑞（Stephen Curry）聯手。兩人過去多年在總冠軍舞台多次交鋒，如今若能成為隊友，無疑將成為NBA新賽季的最大亮點。另一方面，詹姆斯重返克里夫蘭騎士的可能性同樣受到關注。回到最初成名的地方，追求生涯第5座總冠軍，也是外界認為極具吸引力的劇本。當然熱火也被多名美記以及球評認為是最大競爭者之一，原因就是擁有字母哥以及阿德巴約（Bam Adebayo）兩大幫手，極有可能能幫詹皇衝擊生涯最後一座總冠軍。