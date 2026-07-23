台灣好手鄭宗哲自6月27日登上大聯盟以來，紅襪22戰中豪取19勝，勝率高達86.3%，鄭宗哲有出賽的14場中，球隊更拿到其中13勝，勝率為92.8% ，

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波士頓紅襪今（23）日與巴爾的摩金鶯雙重賽，第2戰1：5輸球，中斷近期一波15連勝紀錄，但已追平高懸80年隊史最長連勝紀錄，值得注意的是，堪稱紅襪「贏球密碼」。鄭宗哲休賽季歷經四次FDA，最終落腳紅襪，開季在3A砲聲隆隆卻始終未獲機會，直到6月27日紅襪內野拉緊報，才拉上具有多守位價值的鄭宗哲。鄭宗哲今日雙重戰首戰也先發打第九棒守游擊，全場3打數無安打，但紅襪依舊6：3贏球，拿下近期15連勝，鄭宗哲目前在大聯盟27天，球隊22場比賽中贏下19勝，勝率高達86.3%。此外，在鄭宗哲有上場的14場中，紅襪更只在7月1日對國民1：8輸球，其餘13場全勝，勝率為92.8%。鄭宗哲個人則繳出打擊率2成56、5打點、4保送成績，OPS為.600。紅襪雖然無緣16連勝，但也追平1946年創下的隊史最長連勝紀錄，並靠著近期火熱狀況，戰績回升到52勝48敗，他們在6月底前，距離5成勝率還有10場差距。