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▲2026年迄今北台灣破百億元指標案最高單價統計，竹北市「時華」以單坪89.99萬元高居榜首。（圖／住展雜誌提供）

2026 年北台灣最貴新房正式出爐！住展雜誌統計今年開案的百億指標建案，在整體房市面臨冷氣團之際，新竹縣竹北市「時華」竟逆勢衝出每坪 89.99 萬元的最高單價，直逼 90 萬元大關。專家坦言，相較於其他區域建商開價謹慎，竹北高鐵特區表現超乎預期，顯見，看準優質建案依然豪氣出手！根據住展雜誌最新彙整的實價登錄資訊，今年北台灣百億指標案中，以竹北市「時華」價碼高居榜首，單坪最高衝上 89.99 萬元。住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，「時華」佔據高鐵特區地利，加上建商品牌與主流 3 房規劃，民間網站更已揭露 9 字頭成交價，極可能刷新新竹房價紀錄。這顯示竹科工程師的購屋能量並未消失，一旦出現地段與品牌俱佳的資優生標的，消費力依然驚人。然而，除竹北以外的其他四個百億大案，開價則顯得相當保守克制。新北市林口區「長耀會」最高單價為 68.51 萬元；新竹縣竹東鎮「森藴」、桃園市龜山區「長耀辰」與中壢區「合磊天沐」，最高價則落於 51.11 萬至 58.16 萬元之間。陳炳辰指出，當前房市環境讓建商進退維谷，大案難以延推，亮相後多求銷售穩定。除了竹北勇於挑戰天價，其餘區域指標案最高價均合乎區域水準，低樓層甚至能以低一個字頭購得，建商定價顯得相當識相。展望後續市況，雙北的南港、板橋、新店、中永和，以及桃竹精華區仍有眾多知名開發商的指標大案蓄勢待發。陳炳辰直言，開案前市場雖屢傳高水位預期的價格，例如新北第一環喊出單價百萬、南港品牌案意圖挑戰區域新高，但在整體房市未見明顯翻轉前，建商最終開價能否如願實現，仍須視整體大環境發展來驗證市場接受度。