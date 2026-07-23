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中聯油食品風波，台中市長盧秀燕附和台北市長蔣萬安725上街頭，卻被發現8年來僅在2024年配合中央查驗苯駢芘，挨轟8年來從未主動檢驗苯駢芘，反觀高雄、台南5年內分別檢驗18件與32件。對此衛福部長石崇良今（23）日被問及是否將公開各縣市稽查苯駢芘次數，表示各區域產業屬性不同，全部一起公布相比，造成地方困擾。而提供沙拉油最上游縣市，分別是台中中聯、台南台糖與高雄大統益，理論上要多強化，媒體追問台中是否稽查次數偏低，石崇良坦言「檢驗次數明顯偏低」。對於外界疾呼衛福部應公開所有縣市稽查苯駢芘次數，石崇良表示，各個縣市政府執行各有不同，要不要全部公布，衛福部受立法院監督，縣市政府受議會監督，都有責任向人民報告說清楚。石崇良說，至於地方檢驗苯駢芘檢驗，衛福部都有掌握，2024年啟動專案請地方衛生局配合去驗，地方依據產業屬性去擬定查驗家數與類別，全部攤出來可比較性不一樣。石崇良說明，現在提供大豆沙拉油最上游煉油廠在主要三個縣市，分別是台中中聯、台南台糖與高雄大統益，理論上要多強化，其他縣市以中下游為主，區域內產業屬性不同，若全部一起公布相比，會造成地方困擾，為了要這個數字，忽略產業屬性跟風險性，不過中央地方合作不間斷，還是要主動跟大家報告。媒體追問是否台中主動檢驗次數偏低，石崇良也坦言「檢驗次數明顯偏低」。