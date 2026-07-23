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行政院今（23）日核定高鐵延伸宜蘭計畫，總經費為3521億元，預估2036年通車。台灣高鐵公司指出，基於營運20年經驗，未來延伸段的系統一致性與無縫服務串接，願意配合東部高鐵營運與執行，不會影響到目前西部營運及發展；而興建成本將由政府負擔。交通部今在行政院院會報告「打造4個90分鐘環島高效鐵路網」推動情形，說明將透過高鐵延伸宜蘭、高鐵延伸屏東、花東鐵路雙軌電氣化及南迴線形改善暨瓶頸路段雙軌化等四項關鍵計畫，逐步建構環島高效鐵路網。高鐵延伸宜蘭總經費3521億元，包含工程經費、列車採購、基地建置及用地取得。交通部指出，政院核定高鐵延伸宜蘭計畫後，將啟動民間參與招商、都計變更、用地取得、設計及施工作業，其餘高鐵延伸屏東計畫刻辦理綜合規劃及二階環評，花東雙軌已進入施工階段，南迴線形改善暨瓶頸路段雙軌化計畫則持續辦理綜合規劃作業。