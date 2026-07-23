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山羌啃食樹苗打亂造林計畫，信義集團沒有驅趕，邀集專家調整復育策略，改種適口性較低樹種；首次參賽即獲台灣生物多樣性獎銅級肯定。台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦第四屆「台灣生物多樣性獎（Taiwan Biodiversity Awards, TWBA）」22日舉行頒獎典禮，信義企業集團首次參賽，即以「台東造林與生態監測專案」榮獲營利事業組銅級。專案自2024年起與林保署合作，在台東2.14公頃林地推動森林復育、生態監測及自然碳匯管理，建立兼顧森林復育與生物多樣性的管理模式，成果獲得肯定。專案亮點在於，復育工作會依據生態環境變化調整管理方式。信義集團表示，團隊去年12月依現地植群完成杜英、鬼石櫟、麻櫟等1,605株原生樹種造林，今年1月巡查時發現部分苗木遭野生山羌大量啃食。儘管植樹計畫被打亂，團隊反而先邀集林業與生態專家重新檢視植物特性及棲地條件。今年4月調整復育策略，改為補植700株山羌適口性較低的黃連木，讓森林復育兼顧野生動物生存需求，也讓復育策略更貼近自然環境。信義集團表示，山羌啃食樹苗雖增加復育工作的挑戰，也代表森林開始吸引野生動物利用棲地。造林的目的不只是增加樹木數量，而是維持森林生態系的物種多樣性與穩定性，讓森林、水土、野生動物與人類形成良性循環。台灣生物多樣性獎鼓勵企業、政府及學術界投入生物多樣性保育，回應《昆明－蒙特婁全球生物多樣性框架》，目前已成為國內具代表性的生物多樣性評比之一。除了投入森林復育，信義企業集團也把生物多樣性帶進社區。例如信義房屋三峽店曾因五色鳥誤撞玻璃，主動請教鳥類專家，在門市張貼防窗殺貼紙，降低撞擊風險；三峽學勤店透過螢火蟲生態DIY，引導親子認識棲地保育；海安文元店帶領民眾走入自然觀察生態；成大店則從永續海鮮議題出發，將海洋保育帶入日常生活。信義集團表示，未來將持續結合在地生態特色與社區參與，深化自然治理，朝2030年營運面積30％達成生物多樣性有效保護的目標邁進，讓生物多樣性保育從森林延伸至社區生活，攜手更多夥伴推動人與自然和諧成長、生生不息的永續環境。