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多倫多藍鳥日籍強打岡本和真今（23）日在主場迎戰坦帕灣光芒，沒有被排進先發打線，而是獲得本季難得的休息日。不過，比賽前岡本和真卻意外成為全場焦點，因為隊友竟拿膠帶把他「綁」在休息區板凳上，逗趣畫面被MLB官方都分享到社群，引發球迷熱議。至於為何今日沒進入先發名單，藍鳥教頭施奈德（John Schneider）賽前表示，岡本和真沒有身體不適，只是球隊希望調整他的體能。大聯盟（MLB）官方X今（23）日上傳一段藍鳥的賽前花絮，只見休息區內的岡本和真遭隊友史卓（Miles Straw）拿著白色大膠帶「層層纏繞」，直接將他綁在休息區的椅子上，完全無法動彈。面對隊友的惡作劇，岡本和真不但沒有生氣，反倒露出燦爛笑容並鼓掌配合，休息區氣氛融洽。大聯盟官方甚至打趣配文寫道：「藍鳥隊對於岡本的休養計畫是認真的。」球迷也紛紛留言笑稱：「岡本真的太受寵了」、「根本是強迫休息吧」、「看起來感情真的超好」。不過在歡樂的賽前花絮背後，是岡本和真近期遭遇的打擊低潮。明星賽後下半季開打以來，岡本和真連續18個打席未能敲出安打。藍鳥隊總教練施奈德賽前受訪時也坦言：「今天給他休養，是考慮到他連續出賽的體能負擔，決定不讓他先發。」比賽來到7局下半，藍鳥以1：4落後光芒，重砲柯克（Alejandro Kirk）率先開轟吹響反攻號角。2人出局、無人上壘之際，岡本和真以代打身分登場，瞬間引爆全場球迷歡呼。光芒隊隨即換上右投凱利（Kevin Kelly）拆彈，岡本雖然展現纏鬥毅力連續擊出界外球，但最終還是被一顆低角度變速球騙到、揮空遭到三振。岡本隨後接替守三壘，但後續未再獲得打擊機會。終場藍鳥隊就以2：4不敵光芒隊，吞下近期的一波4連敗。作為上季的美聯冠軍，藍鳥隊在下半季的5場比賽中僅拿1勝，目前整體戰績跌至46勝56敗，敗多勝少差距達「-10」，也就是勝率低於五成10場，創下本季最慘紀錄。如何在長征連戰中找回岡本和真與全隊的打擊火力，成為藍鳥隊止跌回升的當務之急。