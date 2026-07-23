臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，準紅霞颱風目前持續整合環流，最快24日凌晨有機會增強為颱風。受到太平洋高壓引導，系統將穩定朝西北西移動，預估通過巴士海峽後，沿台灣西南方海域往廣東前進。雖然暴風圈直接侵襲陸地機率偏低，但外圍環流仍可能替花東、恆春及南部地區帶來降雨與強陣風，其中24、25日將是觀察颱風距離台灣遠近及強度變化的關鍵時段。
準紅霞最快明晨生成颱風！強度挑戰中颱 最新路徑出爐
臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，準紅霞颱風目前仍持續進行環流整合，不過低層環流中心仍略為外露，高、低層結構尚未完全重疊，因此還需要一些時間發展。若後續整合順利，最快有機會在24日凌晨增強為今年最新颱風。
受到太平洋高壓勢力穩定導引，準紅霞後續路徑變化不大，預估24日將通過巴士海峽，25日移動至台灣西南方及東沙島附近海域，26日則持續朝中國廣東一帶前進，整體行進方向維持西北西。
準紅霞颱風周五、周六最接近台灣！花東、南部慎防風雨
依照目前研判，準紅霞通過台灣西南方海域時，強度有機會接近輕度颱風上限，若整合速度比預期更快，不排除進一步增強至中度颱風。不過，由於太平洋高壓勢力仍相當穩定，路徑變數有限，而24、25日將是觀察颱風距離台灣遠近及強度變化的重要時間點。
🟡各地風雨影響一次看
📍花東、恆春：週五、週六慎防大雨或局部強降雨。
📍南高屏宜沿海：間歇性陣雨，沿海留意強陣風。
📍南高屏宜內陸：有間歇性陣雨。
📍台北至嘉義、澎金馬：留意午後雷陣雨。
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臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，準紅霞颱風目前仍持續進行環流整合，不過低層環流中心仍略為外露，高、低層結構尚未完全重疊，因此還需要一些時間發展。若後續整合順利，最快有機會在24日凌晨增強為今年最新颱風。
受到太平洋高壓勢力穩定導引，準紅霞後續路徑變化不大，預估24日將通過巴士海峽，25日移動至台灣西南方及東沙島附近海域，26日則持續朝中國廣東一帶前進，整體行進方向維持西北西。
依照目前研判，準紅霞通過台灣西南方海域時，強度有機會接近輕度颱風上限，若整合速度比預期更快，不排除進一步增強至中度颱風。不過，由於太平洋高壓勢力仍相當穩定，路徑變數有限，而24、25日將是觀察颱風距離台灣遠近及強度變化的重要時間點。
🟡各地風雨影響一次看
📍花東、恆春：週五、週六慎防大雨或局部強降雨。
📍南高屏宜沿海：間歇性陣雨，沿海留意強陣風。
📍南高屏宜內陸：有間歇性陣雨。
📍台北至嘉義、澎金馬：留意午後雷陣雨。