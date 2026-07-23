臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，準紅霞颱風目前持續整合環流，最快24日凌晨有機會增強為颱風。受到太平洋高壓引導，系統將穩定朝西北西移動，預估通過巴士海峽後，沿台灣西南方海域往廣東前進。雖然暴風圈直接侵襲陸地機率偏低，但外圍環流仍可能替花東、恆春及南部地區帶來降雨與強陣風，其中24、25日將是觀察颱風距離台灣遠近及強度變化的關鍵時段。

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準紅霞最快明晨生成颱風！強度挑戰中颱　最新路徑出爐

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，準紅霞颱風目前仍持續進行環流整合，不過低層環流中心仍略為外露，高、低層結構尚未完全重疊，因此還需要一些時間發展。若後續整合順利，最快有機會在24日凌晨增強為今年最新颱風。

受到太平洋高壓勢力穩定導引，準紅霞後續路徑變化不大，預估24日將通過巴士海峽，25日移動至台灣西南方及東沙島附近海域，26日則持續朝中國廣東一帶前進，整體行進方向維持西北西。

▲紅霞颱風受太平洋高壓導引，沿西北西方向移動，周末通過台灣西南方海域並朝中國廣東接近，巔峰強度可能逼近輕颱上限，甚至不排除挑戰中颱。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲紅霞颱風受太平洋高壓導引，沿西北西方向移動，周末通過台灣西南方海域並朝中國廣東接近，巔峰強度可能逼近輕颱上限，甚至不排除挑戰中颱。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
準紅霞颱風周五、周六最接近台灣！花東、南部慎防風雨

依照目前研判，準紅霞通過台灣西南方海域時，強度有機會接近輕度颱風上限，若整合速度比預期更快，不排除進一步增強至中度颱風。不過，由於太平洋高壓勢力仍相當穩定，路徑變數有限，而24、25日將是觀察颱風距離台灣遠近及強度變化的重要時間點。

🟡各地風雨影響一次看

📍花東、恆春：週五、週六慎防大雨或局部強降雨。

📍南高屏宜沿海：間歇性陣雨，沿海留意強陣風。

📍南高屏宜內陸：有間歇性陣雨。

📍台北至嘉義、澎金馬：留意午後雷陣雨。

▲雖然紅霞颱風暴風圈影響台灣陸地機率不高，但外圍水氣仍將為東半部、恆春半島及南部帶來降雨，各地天氣差異明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲雖然紅霞颱風暴風圈影響台灣陸地機率不高，但外圍水氣仍將為東半部、恆春半島及南部帶來降雨，各地天氣差異明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
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賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...