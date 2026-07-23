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台股今（23）日走勢震盪，早盤受到Google（Alphabet）財報優於預期、並上調資本支出激勵，加權指數開高，一度站上4萬5000點，不過盤中賣壓出籠，指數一度下跌超過400點。所幸尾盤在權王台積電（2330）翻紅帶動下，最後一盤指數急拉逾百點，由黑翻紅，終場上漲25.03點，收在44850.81點，漲幅0.06%，成交值8925.15億元。美股前一交易日四大指數跌多漲少，不過Google公布最新財報優於市場預期，並宣布提高資本支出，顯示AI資料中心投資需求依舊強勁，帶動市場對AI基礎建設前景重拾信心，也激勵台股電子權值股早盤表現。台股今日以44899.04點開出，上漲73.26點，盤中最高來到45089.82點，最低則下探44340.76點，震盪幅度逾700點，終場驚險翻紅。權值股方面，台積電尾盤翻紅，終場上漲5元、收2405元，漲幅0.21%；鴻海（2317）上漲6元至257.5元；聯發科（2454）上漲25元至3875元；廣達（2382）上漲7元至336元；長榮（2603）則下跌2.5元，收203.5元。個股表現方面，今日漲幅前五名分別為凌華（6166）、精聯（3652）、嘉基（6715）、中福（1435）及研揚（6579），漲幅皆接近10%。跌幅前五名則為冠西電（2466）、和成（1810）、台勝科（3532）、揚博（2493）及力山（1515），跌幅皆逾9.9%。觀察盤面資金流向，市場資金仍聚焦AI供應鏈、記憶體、高階電子零組件及IC設計等族群。雖然Google增加資本支出，被視為AI需求延續的重要訊號，有助支撐相關概念股表現，但中小型電子股近期漲幅已大，市場追價意願開始分化，資金輪動速度仍值得關注。法人指出，目前AI投資需求持續擴張，市場對AI資本支出放緩的疑慮逐漸消退，將有助支撐台股中長期走勢。不過短線指數已自低點反彈一段，後續仍須觀察三大重點，包括加權指數能否有效站穩4萬5000點整數關卡、外資期貨空單是否持續回補，以及成交量能是否放大至攻擊量水準，將是下一波行情能否延續的重要指標。