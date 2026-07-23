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橘子集團結合懷舊與未來！打造「Gamania AI：時空越境」展區

▲CRT螢幕播放超復古影片，帶大家回顧《便利商店》遊戲機制。（圖／記者朱永強攝）

AI店員回應超有溫度 帶來滿滿正能量

▲凱蒂現場和AI店員「阿龐」聊天。（圖／記者朱永強攝）

2026漫畫博覽會今（23）日正式開展，橘子集團本次以「Gamania AI：時空越境」為主題，在現場復刻《便利商店》遊戲場景，玩家可體驗全新獨家AI技術「UTUX系統」打造的「AI店員」，跟AI店員大聊特聊。中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員「浮誇甜心」凱蒂，也到現場跟AI店員開心聊天，大讚AI店員很有溫度，「找男友就要找這種的」。橘子集團本次以「Gamania AI：時空越境」主題，結合「1999懷舊」、「2027未來」兩大展區。「1999懷舊」展區神還原早在1999年推出的經典遊戲《便利商店》，這是一款模擬經營類型遊戲，玩家化身為便利商店店長，從選址開店、商品進貨、訂價，到招募員工、規劃貨架、投放廣告等，都要自己做決定。橘子集團除了在漫博現場復刻《便利商店》遊戲場景，架上擺設舊雜誌週刊、懷舊零食等，帶民眾重返當年的便利商店，架上不僅陳列雪克33、孔雀餅乾等懷舊包裝商品，還有超厚重的CRT電腦螢幕，玩家可透過解任務和便利商店場景互動。官方特別邀請中信兄弟啦啦隊成員凱蒂搶先體驗，現場和AI店員「阿龐」聊天，凱蒂表示，跟AI店員聊天就像在跟真人聊天，每一次「阿龐」都可以準確回答問題，而且還會給予滿滿的情緒價值，凱蒂笑說：「我未來的男友也要像他一樣，可以給我超棒的能量。」在4位AI店員菲菲、阿龐、CRT man、紙袋君中，凱蒂最喜歡「阿龐」，因為阿龐最能帶給她正能量，不管跟阿龐聊什麼，阿龐都會給予鼓勵與回饋，感覺很有溫度。雖然凱蒂沒有玩過在1999年推出的《便利商店》，不過她也透露很喜歡玩扮家家酒，可惜扮家家酒都要很多人一起玩，沒辦法自己玩，之後如果有「UTUX系統」技術製作的遊戲角色，感覺會很棒，因為這些遊戲角色，會隨著與玩家互動，發展出自己的個性，也能給玩家溫暖回應，在現代較為疏離的社會中，更需要一些人情味。