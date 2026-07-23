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批政府黑箱、蓋牌、卸責 藍營再催725凱道人潮
林沛祥形容，民進黨政府處理食安問題就像「卸責蓋牌四重奏」，第一步是否認問題，第二步甩鍋地方與廠商，第三步成立專案小組拖延，第四步則是資訊不透明、數據遲未公布。他批評，這反映的是執政者的「權力傲慢」，食安不是藍綠問題，而是人民每天都要面對的公共議題。
林沛祥強調，國民黨號召民眾7月25日下午5時走上凱道，不是為了政黨，而是要求政府面對食安問題、負起責任，向人民說清楚。
副書記長王鴻薇則細數近期官員爭議言論。她指出，毒油事件爆發後，卓榮泰面對立法院質詢拒絕道歉，還反問「這是專案報告，還是專案道歉？」相較於2014年頂新黑心油事件時，時任行政院長江宜樺曾兩度在立法院向國人90度鞠躬道歉，態度形成強烈對比。
王鴻薇也批評，潘孟安面對媒體時推擠記者、吳崢在政論節目說出「又不是我逼你吃」，以及中研院長陳建仁稱「多喝水可以排掉苯駢芘」、林秉宥批評725集會「如喪考妣」、新北市議員戴瑋珊稱「苯駢芘是天然植物，本來就會有」，都讓外界質疑民進黨政府面對食安事件的態度。
王鴻薇表示，致癌油事件只是近年食安爭議之一，近期還包括蘋果農藥芬普寧殘留標準放寬爭議。她引述國民黨立委王育敏與消基會說法指出，衛福部宣稱提高標準是因農民建議，但實際申請者是日本住友化學透過顧問公司提出，質疑政府說法與事實不符。她批評，日本蘋果芬普寧殘留標準為2ppm，台灣卻放寬至3ppm，石崇良應負起政治責任。
副書記長黃建賓則表示，前總統蔡英文曾要求執政團隊「謙卑、謙卑、再謙卑」，但此次食安風波中，人民看到的卻是傲慢、辯解與不耐煩。從卓榮泰、潘孟安、吳崢等人的言行，都讓民眾感受不到政府願意承擔責任。
黃建賓強調，人民真正憤怒的不是單一失言，而是官員面對重大食安事件時的態度。食品安全影響全體國人，政府應以最高標準檢討制度、追查責任、改善通報機制，而非陷入政治攻防。他呼籲民進黨政府正視民眾的不安，別讓一句句爭議發言掩蓋食安問題的核心。
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